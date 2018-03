Бездомному отдали старый телефон, и он от скуки завел твиттер. Сейчас у него 30 тысяч подписчиков, жилье и работа

Трогательная история о том, как при помощи социальных сетей люди могут объединиться, чтобы помочь человеку в беде.

Молодой парень по имени Чарльз Хеннесси долгое время был бездомным — спал в углах у станций лондонского метро и на задворках магазинов в Брайтоне. Пока одна добрая душа не отдала ему свой подержанный телефон и бродяга не обзавелся твиттером.

Indy100

Чарли начал с того, что в нескольких отрывистых постах просто описал последнее, что с ним произошло, ну и выпустил крик души о том, каково это — жить без крыши над головой и чувствовать себя никому не нужным.

Someone gave me an old phone today. Local #COSTA has free Wifi, I can sit outside, keep warm and use Twitter now.

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 7, 2018

«Какой-то человек отдал мне сегодня свой старый телефон. У местной «Косты» есть бесплатный вай-фай, снаружи можно погреться и выйти в твиттер».

Can even charge it, there's a plug outside the closed arcade that works!

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 7, 2018

«Могу даже зарядить телефон — с наружной стороны галереи есть розетка!»

It's cold today, wish I had somewhere warm to go tonight.

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 7, 2018

«Сегодня холодно. Как хочется переночевать в тепле», — писал Чарльз утром 7 марта.

Бездомный герой выдумал себе ироничный логин — Чарли Мусорные Мешки.

Being #homeless sucks.

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 7, 2018

«Быть бездомным — отстой».

I'm #homeless.

Not evil.

I'm not stupid or on drugs or violent or dishonest or crazy or greedy or diseased or drunk or likely to kill you.

If you met me in better circumstances you'd like me, I'm a nice guy. I just don't currently have a home. That's all it is.

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 7, 2018

«Я бездомный.

Я не злодей.

Я не насильник и не наркоман. Не тупой, не мошенник, не психопат и не алкаш.

Если бы мы с вами встретились в благоприятной обстановке, уверен, я бы вам понравился, я неплохой парень. Просто на данный момент у меня нет дома, вот и все».

Уже через два дня за аккаунтом следили более 8 тысяч человек, а Чарльз уже не успевал читать новые комментарии под своими постами.

Flippin 'eck. I've got more notifications than I can read. Thank you, thank you, thank you for all the lovely messages. I've gone viral! I only joined Twitter 2 days ago! My phone battery is dodgy, and I can only use it when I have free Wifi, but will try and read them all.. x — Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 9, 2018

«Офигеть. Мне пришло больше оповещений, чем я смогу проверить. Спасибо, спасибо вам всем за добрые сообщения! Я завел твиттер всего 2 дня назад, и мои посты уже разлетелись по сети».

На аккаунт PayPal Чарли начали приходить пожертвования от людей, которые узнали о его истории из твиттера. Так он смог накопить небольшую сумму для того, чтобы снять комнату и получить возможность встать на ноги. По его словам, он не хотел принимать больше средств, чем необходимо, и даже просил пользователей направлять деньги в благотворительные организации.

So many offers of help, so much kindness, but I want to stand on own feet. I was caught in bad loop, but thanks to kindness of friends n strangers, I've a hand up (not a hand out!). Many not so lucky as me, spare a thought for the next rough sleeper you see & acknowledge them x — Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 9, 2018

«Так много предложений о помощи — столько добрых людей! Но я хочу сам встать на ноги. Я просто угодил в серию неудач, но окружающие протянули мне руку. Немногим везет так, как мне, — проявите заботу о других бездомных».

I've been #homeless so long, you stop thinking ahead. Surviving each day is enough, too much. I'm sleeping inside tonight & trying to sort out a bedsit. I'm thinking ahead days, weeks. It's lovely, thank you to everyone who sent messages & money to me. Humbled. xx Love to all.

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 12, 2018

«Я так долго был бездомным, что утратил способность думать наперед. Все мысли лишь о том, как прожить до следующего дня. Но сегодня вечером я наконец смогу поспать в помещении и обустроить себе постель. Впервые за долгое время смогу подумать на дни и даже на недели вперед. Спасибо всем за материальную помощь и добрые слова. Ужасно смущен и всех вас люблю».

Спустя 9 дней после своего первого поста в твиттере Чарльз написал, что жизнь налаживается: ему приходят предложения о работе и, судя по всему, уже есть где ночевать. Он просил подписчиков больше не слать ему денег, а обратить внимание на других бездомных.

People have been SO generous. I've deleted my post asking for help with the flat. Had over £1000 in donations, I don't need more. If you would like to help the homeless. Please consider donating to @streetskitchen (paypal link in bio) or homeless charity local to you. Love to all x — Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 16, 2018

«Люди были неимоверно добры ко мне. Стер свой пост с просьбой о помощи с жильем. Собрал уже больше тысячи фунтов — мне больше не надо. Пожалуйста, лучше пожертвуйте лишние деньги в ближайший приют для бездомных. Всех люблю».

Интересно, что выйдет у Чарли в будущем. Возможно, на бездомных станут обращать больше внимания и проблема займет важное место в общественном сознании — жилье в Великобритании труднодоступно. По данным за 2017 год, количество бездомных на улицах Англии выросло на 15% только с 2016 года и увеличивается уже на протяжении 8 лет.