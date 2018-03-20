Видео: Железная рука британского правосудия расправилась с Ferrari

Слабонервным и чувствительным людям лучше отойти от экрана. Владелец новенького Ferrari 458 Spider опубликовал видео, на котором его авто превращают в груду металлолома по решению британских властей. История сложна и запутана: владелец машины заявил, что купил ее на аукционе, однако не смог предоставить нужных документов в полицию и суд постановил уничтожить спорткар. Лишь потом автолюбитель принес все необходимые справки, но к тому моменту было поздно.

Именем закона, беcсмысленного и беспощадного.

Как не нарваться на штраф на «вафельных» перекрёстках.

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