«Знакомьтесь — мишка Барни»: Маргарита Мамун дала имя питомцу с помощью поклонников

Несколько дней назад знаменитая российская гимнастка Маргарита Мамун продемонстрировала подписчикам «нового члена семьи» и попросила помочь ей с выбором имени. Надо сказать, что Интернет-пользователи подошли к этому процессу с завидной долей фантазии, и шпиц спортсменки обзавелся довольно необычной кличкой.

Олимпийская чемпионка, многократная победительница мировых и европейских соревнований по художественной гимнастике недавно завела собаку. К выбору клички для домашнего питомца девушка подошла не совсем обычным образом и попросила в этом помощи у своих многочисленных фанатов в Инстаграме. Последние предложили массу вариантов, и спустя некоторое время Маргарита все же определилась с именем для шпица. «Спасибо вам, что помогли выбрать кличку для нашего мелкого. Знакомьтесь — мишка Барни. P. s. Это шпиц, и я впервые вижу такой окрас»

Подписчики отметили оригинальность выбора и рассказали о своих питомцах, а заодно написали массу комплиментов в адрес девушки и крохотного щенка в ее руках. «У нас бизона зовут Барни. Милые!» «Окрас, и правда, очень интересный!» «Он еще полиняет! Скорректируется окрас к 8-9 мес. Прикольный такой!» «Не похож на шпица, Очень грубая мордочка!» «Неплохо имя подобрали!» «Глаза вообще нереальные! Особенно с окраской такой… Просто милашка!» «У меня немецкая овчарка и тоже Барни зовут!» «Ну, я же говорила, что медведь!» Но некоторые поклонники Маргариты нашли и существенный недостаток в приобретении такого животного. По их словам, теперь спортсменке придется каждый день убирать шерсть своего питомца по всему дому, что доставит ей немало хлопот.