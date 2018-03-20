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«Знакомьтесь — мишка Барни»: Маргарита Мамун дала имя питомцу с помощью поклонников
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«Знакомьтесь — мишка Барни»: Маргарита Мамун дала имя питомцу с помощью поклонников 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
Несколько дней назад знаменитая российская гимнастка Маргарита Мамун продемонстрировала подписчикам «нового члена семьи» и попросила помочь ей с выбором имени. Надо сказать, что Интернет-пользователи подошли к этому процессу с завидной долей фантазии, и шпиц спортсменки обзавелся довольно необычной кличкой.
Олимпийская чемпионка, многократная победительница мировых и европейских соревнований по художественной гимнастике недавно завела собаку. К выбору клички для домашнего питомца девушка подошла не совсем обычным образом и попросила в этом помощи у своих многочисленных фанатов в Инстаграме. Последние предложили массу вариантов, и спустя некоторое время Маргарита все же определилась с именем для шпица. «Спасибо вам, что помогли выбрать кличку для нашего мелкого. Знакомьтесь — мишка Барни. P. s. Это шпиц, и я впервые вижу такой окрас»
Подписчики отметили оригинальность выбора и рассказали о своих питомцах, а заодно написали массу комплиментов в адрес девушки и крохотного щенка в ее руках. «У нас бизона зовут Барни. Милые!» «Окрас, и правда, очень интересный!» «Он еще полиняет! Скорректируется окрас к 8-9 мес. Прикольный такой!» «Не похож на шпица, Очень грубая мордочка!» «Неплохо имя подобрали!» «Глаза вообще нереальные! Особенно с окраской такой… Просто милашка!» «У меня немецкая овчарка и тоже Барни зовут!» «Ну, я же говорила, что медведь!» Но некоторые поклонники Маргариты нашли и существенный недостаток в приобретении такого животного. По их словам, теперь спортсменке придется каждый день убирать шерсть своего питомца по всему дому, что доставит ей немало хлопот.
Кстати, только недавно Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова показала подписчикам фотографию, сделанную в корейском зоомагазине. Компанию ей на снимке составила Маргарита Мамун и пара крохотных щенков.
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