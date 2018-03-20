В Саранске впервые пройдёт Кубок Кирилла Панченко

Форвард «Динамо» и посол Саранска на ЧМ-2018 Кирилл Панченко рассказал о предстоящем турнире ДФЛ, носящем его имя.

«Саранск имеет для меня особое значение. В этом городе я встретил супругу Яну, здесь у нас родилась дочь Кристина, в «Мордовии» я дебютировал в РФПЛ. Для меня большая честь стать послом Саранска на ЧМ-2018.

Думаю, несправедливо, что в этом городе ранее не проходил отборочный этап Кубка ДФЛ. Мы планируем устроить футбольный праздник, пригласим зрителей, будет несколько мордовских команд и ряд сильных коллективов из других регионов.

В организации помогают руководство республики и города, дирекция «Саранск-2018», ФК «Мордовия», так что я могу полностью сосредоточиться на своей работе в «Динамо».

Кстати, 16 мая в Саранске пройдёт футбольный матч с участием «Мордовии» на стадионе, который примет игры ЧМ-2018. Это будет генеральная проверка готовности арены, мы всех участников нашего турнира пригласим туда. Для мальчишек это должно стать незабываемым событием. Ну а Кубок Панченко хотим сделать традиционным», — цитирует Панченко пресс-служба турнира «ВКонтакте».

Кубок Кирилла Панченко пройдёт в столице Мордовии с 16 по 17 мая.