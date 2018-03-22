У Черчесова спросили, будет ли играть в матче с Бразилией недавно прооперированный Кокорин 

У главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова спросили, примет ли участие в контрольном матче со сборной Бразилии травмированный футболист Александр Кокорин. Этот вопрос был задан на предматчевой пресс-конференции. Кокорин не вызван на сбор в национальную команду.
В марте Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена. Срок восстановления составит от четырёх до пяти месяцев.
Ранее санкт-петербургский «Зенит» сообщил, что операция по пластике крестообразной связки у Кокорина прошла успешно.