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Футболисты сборной России заключили пари в стиле Грудинина и Дудя
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Футболисты сборной России заключили пари в стиле Грудинина и Дудя 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков заявил, что он заключил пари с защитником Дмитрием Комбаровым в ходе игры в бильярд. По его словам, в случае поражения он отрастит усы, в случае победы — Комбаров побреется налысо, передает "Советский спорт".
"Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым", — написал Глушаков в своем инстаграме.
Журналист Юрий Дудь и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заключили пари, согласно которому политик сбреет усы, если наберет менее 15% голосов. По итогам выборов Грудинин набрал 11,77%, однако отказался выполнять условия пари.
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