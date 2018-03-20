Футболисты сборной России заключили пари в стиле Грудинина и Дудя

Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков заявил, что он заключил пари с защитником Дмитрием Комбаровым в ходе игры в бильярд. По его словам, в случае поражения он отрастит усы, в случае победы — Комбаров побреется налысо, передает "Советский спорт"

"Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым", — написал Глушаков в своем инстаграме.