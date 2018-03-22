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DM: организаторы «Тур де Франс» могут отказать в участии Фруму из-за допинга
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DM: организаторы «Тур де Франс» могут отказать в участии Фруму из-за допинга 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 22 марта. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен сообщил, что организаторы веломногодневки «Тур де Франс» могут отказать в участии британскому велогонщику Крису Фруму в случае, если до начала соревнований не будет вынесено решение по делу о нарушении спортсменом антидопинговых правил. Слова главы UCI приводит издание Daily Mail.
Ранее в допинг-пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки «Вуэльта» в сентябре 2017 года, содержание вещества сальбутамол в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение, и согласно правилам, Фрум может продолжать участвовать в гонках в текущем сезоне.
"Я думаю, что разбираться с этим делом должен UCI, а не организаторы гонок. Мы надеемся, что дело будет разрешено как можно быстрее, и организаторам не придется отстранять Фрума от участия, это не их работа", — сказал Лапартьен.
32-летний Фрум является двукратным бронзовым призером Олимпиад, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира по шоссейным гонкам. Спортсмен четыре раза становился победителем веломногодневнки «Тур де Франс» и один раз занимал второе место в общем зачете.
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году «Тур де Франс» пройдет с 7 по 29 июля.
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