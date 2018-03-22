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Организаторы «Тур де Франс» могут отказать британцу в участии из-за допинга
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Организаторы «Тур де Франс» могут отказать британцу в участии из-за допинга 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы веломногодневки «Тур де Франс» могут отказать в участии британцу Кристоферу Фруму, выступающему за команду Team Sky, если до старта соревнований не будет вынесено решение по делу о нарушении велогонщиком антидопинговых правил, сообщает Daily Mail.
"Думаю, что разбираться с этим делом должен Международный союз велосипедистов (UCI), а не организаторы гонок. Надеемся, что дело будет разрешено как можно скорее и организаторам не придется отстранять Фрума от участия, это не их работа" — сказал глава Международного союза велосипедистов (UCI) Лапартьен.
Ранее сообщалось, что в UCI надеются на скорое разрешение вопроса о допинге у британского велогонщика.
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