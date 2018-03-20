В UCI надеются на скорое разрешение вопроса о допинге у британского велогонщика

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен поделился подробностями расследованиями дела о нарушении антидопинговых правил британским велогонщиком Крисом Фрумом . Он выразил надежду на то, что данный инцидент решится в ближайшее время, передает "Советский спорт"

"Я не знаю, когда разрешится ситуация с Фрумом. Надеюсь, как можно быстрее. Я говорил, что хотелось бы получить решение до начала «Джиро д'Италия», но сейчас не уверен, что это возможно. Мы выступаем за то, чтобы решение было вынесено как можно быстрее. Это будет в интересах гонщика, команды, организаторов гонок и UCI. Однако существуют технические проблемы. Это не так просто и требует времени. Существуют конкретные процедуры в UCI, и мы должны следовать им", — цитирует главу UCI La Gazzetta dello Sport.

Веломногодневка гранд-тура «Джиро д'Италия» пройдет с 4 по 27 мая.

Ранее Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало данные о концентрации сальбутамола в допинг-пробах Фрума.