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Хаби Алонсо: Мне пока рано становиться тренером
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Хаби Алонсо: Мне пока рано становиться тренером 

Советский спорт 7 часов назад
— Мне пока рано думать о начале тренерской карьеры. Возможно, через несколько лет я об этом задумаюсь, но не сейчас. Я рад, что сейчас не испытываю никакого давления. Для такого большого вызова я пока не готов, — заявил Алонсо.
Также Алонсо прокомментировал вероятность того, что Юпп Хайнкес останется на посту главного тренера «Баварии».
— Я был удивлен, когда главным тренером назначили Хайнкеса, но не удивлюсь, если он решит продолжить работать на этом посту. Уверен, что он обсудит этот вопрос с Карлом-Хайнце Румменигге и Ули Хенессом. Они решат, кто будет лучшим вариантом для «Баварии». Если они решат, что это Хайнкес, они будут правы. Я его очень уважаю, — цитирует Хаби Sportbuzzer.
Напомним, Хаби Алонсо завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17, будучи полузащитником «Баварии».
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