Хаби Алонсо: Мне пока рано становиться тренером

— Мне пока рано думать о начале тренерской карьеры. Возможно, через несколько лет я об этом задумаюсь, но не сейчас. Я рад, что сейчас не испытываю никакого давления. Для такого большого вызова я пока не готов, — заявил Алонсо.

Также Алонсо прокомментировал вероятность того, что Юпп Хайнкес останется на посту главного тренера «Баварии».

— Я был удивлен, когда главным тренером назначили Хайнкеса, но не удивлюсь, если он решит продолжить работать на этом посту. Уверен, что он обсудит этот вопрос с Карлом-Хайнце Румменигге и Ули Хенессом. Они решат, кто будет лучшим вариантом для «Баварии». Если они решат, что это Хайнкес, они будут правы. Я его очень уважаю, — цитирует Хаби Sportbuzzer.

Напомним, Хаби Алонсо завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17, будучи полузащитником «Баварии».