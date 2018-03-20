Подмосковный гимнаст в составе сборной России выиграл этап Кубка мира по многоборью

Гимнаст из Подмосковья помог сборной России занять первое место на этапе Кубка Мира по командному многоборью, который проходил в Германии, об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

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Challenge-2018, оставив позади сборные Бразилии и Японии. Всего российская команда набрала 166,295 балла, которые суммировались по итогам выступлений в шести видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина). Свой вклад в общий успех сборной внес подмосковный гимнаст Владислав Поляшов

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что первое место сборной России — высшая награда из всех возможных, при этом отметив, что награда для Подмосковья — это вклад нашего спортсмена Поляшова.

Влад регулярно блистает на различных соревнованиях и радует нас своими успехами. Уверен, что он продолжит так же динамично развиваться, расти, как спортсмен и профессионал своего дела

— Роман Терюшков.

Напомним, что Владислав Поляшов — участник летних Олимпийских играх 2016 года. В прошлом году он также становился победителем этапа Кубка мира в командном многоборье. Спортсмен является двукратным призером всемирной летней

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