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Подмосковный гимнаст в составе сборной России выиграл этап Кубка мира по многоборью
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Подмосковный гимнаст в составе сборной России выиграл этап Кубка мира по многоборью 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Гимнаст из Подмосковья помог сборной России занять первое место на этапе Кубка Мира по командному многоборью, который проходил в Германии, об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Национальная сборная России стала победителем турнира EnBW
DTB-Pokal
Challenge-2018, оставив позади сборные Бразилии и Японии. Всего российская команда набрала 166,295 балла, которые суммировались по итогам выступлений в шести видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина). Свой вклад в общий успех сборной внес подмосковный гимнаст Владислав Поляшов.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что первое место сборной России — высшая награда из всех возможных, при этом отметив, что награда для Подмосковья — это вклад нашего спортсмена Поляшова.
Влад регулярно блистает на различных соревнованиях и радует нас своими успехами. Уверен, что он продолжит так же динамично развиваться, расти, как спортсмен и профессионал своего дела
— Роман Терюшков.
Напомним, что Владислав Поляшов — участник летних Олимпийских играх 2016 года. В прошлом году он также становился победителем этапа Кубка мира в командном многоборье. Спортсмен является двукратным призером всемирной летней
Универсиады-2017
Ранее сообщалось, что Алена Заварзина из Московской области стала второй на заключительном этапе Кубка мира по сноуборду в немецком Винтерберге, набрав 800 очков.
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