«Локомотив» — СКА. Козун пропустит матч, Карпов заменил Плотникова

«Локомотив»

Вратари: Судницин, Мурыгин.

1-е звено: Крунвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Каюмов.

2-е звено: Любушкин — Елесин, Мосалев — Локтионов — Аверин.

3-е звено: Черепанов — Коледов, Коршков — Красковский — Апальков.

4-е звено: Пайгин, Ильенко — Иванов — Денисенко, Коваленко.

Вратари: Коскинен, Шестеркин.

1-е звено: Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачев — Барабанов.

2-е звено: Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Карпов.

3-е звено: Зубарев — Зуб, Каблуков — Коскиранта — Кетов.

4-е звено: Рыков, Тихонов — Прохоркин — Торесен.

Из-за дисквалификации в игре не примет участие Сергей Плотников

Напомним, матч в Ярославле начнется в 19:30. Со счетом 2-1 в серии ведет СКА.