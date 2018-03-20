«Локомотив»
Вратари: Судницин, Мурыгин.
1-е звено: Крунвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Каюмов.
2-е звено: Любушкин — Елесин, Мосалев — Локтионов — Аверин.
3-е звено: Черепанов — Коледов, Коршков — Красковский — Апальков.
4-е звено: Пайгин, Ильенко — Иванов — Денисенко, Коваленко.
Вратари: Коскинен, Шестеркин.
1-е звено: Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачев — Барабанов.
2-е звено: Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Карпов.
3-е звено: Зубарев — Зуб, Каблуков — Коскиранта — Кетов.
4-е звено: Рыков, Тихонов — Прохоркин — Торесен.
Из-за дисквалификации в игре не примет участие Сергей Плотников.
Напомним, матч в Ярославле начнется в 19:30. Со счетом 2-1 в серии ведет СКА.