Ещё
«Локомотив» — СКА. Козун пропустит матч, Карпов заменил Плотникова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» — СКА. Козун пропустит матч, Карпов заменил Плотникова 

Советский спорт 7 часов назад
«Локомотив»
Вратари: Судницин, Мурыгин.
1-е звено: Крунвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Каюмов.
2-е звено: Любушкин — Елесин, Мосалев — Локтионов — Аверин.
3-е звено: Черепанов — Коледов, Коршков — Красковский — Апальков.
4-е звено: Пайгин, Ильенко — Иванов — Денисенко, Коваленко.
Вратари: Коскинен, Шестеркин.
1-е звено: Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачев — Барабанов.
2-е звено: Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Карпов.
3-е звено: Зубарев — Зуб, Каблуков — Коскиранта — Кетов.
4-е звено: Рыков, Тихонов — Прохоркин — Торесен.
Из-за дисквалификации в игре не примет участие Сергей Плотников.
Напомним, матч в Ярославле начнется в 19:30. Со счетом 2-1 в серии ведет СКА.
Советский спорт: последние новости
Александра Степанова: От статуса первого номера сборной нет особенных мыслей Роман Бабаев: Четвертьфинал – это очень достойный результат, особенно в нашем состоянии Дидье Дрогба: Месси еще не вышел на уровень Пеле и Марадоны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018340
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение