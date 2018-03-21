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Мутко прокомментировал допинг-проверку сборной России по футболу
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Мутко прокомментировал допинг-проверку сборной России по футболу 

Газета.Ru 3 часа назад
Вице-премьер России Виталий Мутко дал комментарий по поводу допинг-проверки сборной России, из-за которой была отложена тренировка команды. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».
"Это обычная работа. Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура", — сказал Мутко.
Он отметил, что подобная проверка уже не первая для национальной команды.
"Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать", — добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что отложенная из-за допинг контроля тренировка началась.
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