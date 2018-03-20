В ожидании новых звезд: в Орше стартовал финал «Золотой шайбы»

В белорусском Орше стартовал финал соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы президента, передает телеканал «МИР 24».

За право попасть в финал турнира боролись 920 команд младшей возрастной группы со всей республики. Отбор прошли 8 сильнейших. В соревнованиях участвуют юные хоккеисты-любители. Они надеются, что их заметят и пригласят в детско-юношескую спортивную школу играть на профессиональном уровне.

«Когда выхожу на лед, хочу показать хороший результат», — говорит защитник команды Фрунзенского района Минска Александр Пухов

«Одна из целей и задач этого турнира — просмотр и отбор наиболее перспективных ребят, которые смогут проявить себя на уровне детско-юношеской спортивной школы», — отметил замначальника управления физкультуры Минспорта и туризма Беларуси Василий Касач.

Решающие поединки пройдут 22 марта. Турнир «Золотая шайба» был возрожден в Беларуси по инициативе главы государства Александра Лукашенко 11 лет назад.

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