Воспитанники «Косатки» вновь показали отличные результаты на соревнованиях по плаванию

Воспитанники детско-юношеского плавательного клуба «Косатка» привезли золото с Открытого Первенства в Саранске, которое состоялось 17 марта.

В минувшую субботу подопечные районного клуба «Косатка» приняли участие в соревнованиях в дисциплине «Плавание в классических ластах». Команду района представили восемь спортсменов, двое из которых заняли призовые места. Так, спортсмен Максим Шамтов взял золото во всех индивидуальных дисциплинах соревнований, показав на дистанции 50, 100 и 200 метров блестящие результаты.

Также участнице соревнований Анастасии Каневской удалось занять второе место на дистанции 50 метров в классических ластах и стать победительницей в этой дисциплине на дистанции 100 метров.

— Максим Шамтов показал на дистанции 50 метров результат, который практически соответствует нормативу Мастера Спорта. Я уверен, что Максим сможет улучшить свои показатели на одном из этапов Первенства России. Само Первенство прошло, как всегда, на высочайшем уровне. Проведение и судейство выше всяких похвал. Именно поэтому мы всегда с удовольствием ездим в Саранск, — отметил тренер воспитанников клуба «Косатка» Денис Обухов.

Соревнования Открытого первенства по плаванию в ластах в столице Мордовии проводятся регулярно. В этом году участниками состязаний стали более 130 спортсменов из центров, клубов и школ по подводному плаванию.

Фото: Клуб «Косатка».