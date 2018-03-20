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Воспитанники «Косатки» вновь показали отличные результаты на соревнованиях по плаванию
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Воспитанники «Косатки» вновь показали отличные результаты на соревнованиях по плаванию 

Управа района Братеево города Москвы 7 часов назад
Фото: Братеево
Воспитанники детско-юношеского плавательного клуба «Косатка» привезли золото с Открытого Первенства в Саранске, которое состоялось 17 марта.
В минувшую субботу подопечные районного клуба «Косатка» приняли участие в соревнованиях в дисциплине «Плавание в классических ластах». Команду района представили восемь спортсменов, двое из которых заняли призовые места. Так, спортсмен Максим Шамтов взял золото во всех индивидуальных дисциплинах соревнований, показав на дистанции 50, 100 и 200 метров блестящие результаты.
Также участнице соревнований Анастасии Каневской удалось занять второе место на дистанции 50 метров в классических ластах и стать победительницей в этой дисциплине на дистанции 100 метров.
— Максим Шамтов показал на дистанции 50 метров результат, который практически соответствует нормативу Мастера Спорта. Я уверен, что Максим сможет улучшить свои показатели на одном из этапов Первенства России. Само Первенство прошло, как всегда, на высочайшем уровне. Проведение и судейство выше всяких похвал. Именно поэтому мы всегда с удовольствием ездим в Саранск, — отметил тренер воспитанников клуба «Косатка» Денис Обухов.
Соревнования Открытого первенства по плаванию в ластах в столице Мордовии проводятся регулярно. В этом году участниками состязаний стали более 130 спортсменов из центров, клубов и школ по подводному плаванию.
Фото: Клуб «Косатка».
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