Ещё
В ПКР сообщили о скором восстановлении организации в статусе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ПКР сообщили о скором восстановлении организации в статусе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет затруднять процесс восстановления российской организации в статусе. Слова Лукина приводит ТАСС.
"Наши коллеги из МПК благодарят нас за то, что мы выполнили более 60 условий, которые были выдвинуты для преодоления ситуации. Пока они продолжают настаивать на двух условиях, которые не имеют прямого отношения к ПКР. Это более широкий разговор, мы надеемся, что он будет в конце концов завершен. Скорее рано, чем поздно, страница будет перевернута", — сказал он.
Он также отметил тот факт, что российские паралимпийцы, которые выступили на Паралимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, не нарушили не одного правила на соревнованиях.
"Сейчас прошла Паралимпиада, и для меня главный не итог даже — не успешное выступление наших спортсменов, хотя, конечно, это замечательно, но главное, что к нам нет ни одного замечания. Не должны российские спортсмены отвечать за все проблемы мирового спорта. Это абсурд", — заключил Лукин.
29 января Международный паралимпийский комитет принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.
Ранее глава МПК Эндрю Парсонс объявил закрытыми зимние Паралимпийские игры 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Экс-менеджер "Челси" призвал ведущие страны Европы бойкотировать чемпионат мира Бубнов: ни один российский клуб не выйдет в четвертьфинал Лиги Европы Защитник донецкого "Шахтера" вызван в сборную Бразилии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018340
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение