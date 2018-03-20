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Униженные в школе подростки перечислили оскорбления на своих лицах
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Униженные в школе подростки перечислили оскорбления на своих лицах 

Lenta.ru 6 часов назад
Девочки-подростки сняли видео, на котором рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на свои лица они нанесли все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес. Об этом сообщает Metro.
Среди прочего на лицах 13-летних Халли-Мари и ее двоюродной сестры Чарли-Джаи написано: «жирная», «сучка», «отброс» и «анорексичка».
Мать Халли-Мари Донна выложила ролик в соцсети, где он собрал 32 тысячи просмотров и 600 репостов. «Девочки настолько напуганы, что отказываются идти в школу», — рассказала Донна.
«Какие же вы красивые, сильные, удивительные женщины. Нужно быть очень смелыми, чтобы сделать такое. То, через что вам приходится проходить, разбивает мне сердце», — прокомментировал пользователь в Facebook.
На создание видео девочек вдохновила телевизионная передача про издевательства, которую они посмотрели.
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