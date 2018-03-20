Олимпийский призёр впервые привёл сына на избирательный участок 

Призер Олимпийских игр, депутат Саратовской городской Думы Сергей Улегин в минувшее воскресенье пришел на свой избирательный участок с сыном, которому недавно исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба ЕР.
«Ему впервые довелось участвовать в выборах, и я рад, что он ответственно подошел к этому, и так же, как и я, оказал поддержку Владимиру Путину. Наш президент уделяет большое внимание спорту — сам является спортсменом, благодаря ему в нашей стране проходят крупные соревнования, такие как зимние Олимпийские игры-2014 или ежегодные этапы гонок «Формулы-1» в Сочи, предстоящий чемпионат мира по футболу. Сегодня он вручит в Кремле государственные награды вернувшимися из Пхенчхана российским паралимпийцам. А до этого поблагодарил нашу Олимпийскую сборную, представители которой были вынуждены в непростых условиях прессинга отстаивать честь нашей страны. Все это помогает привлечь к спорту как можно больше россиян. И такой пример, который подает наш президент, помогает сплотиться всем жителям страны», — подчеркнул Улегин.