Балахнин о матчах 24-го тура РФПЛ

«Спартак» демонстрирует зрелищный футбол, но может потерять очки в матче 24-го тура РФПЛ с «Тосно». Об этом в интервью RT заявил бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин . По его мнению, красно-белые часто испытывают трудности с командами, уступающими им в классе. Эксперт также отметил, что «Зенит» играет слишком предсказуемо для соперников, решение о переносе матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву вызывает вопросы, а встреча «Ростов» — ЦСКА должна стать украшением выходных. «Сейчас все начнут за деньги играть на чужих стадионах»

— «Локомотив» проведёт гостевой матч с «Амкаром» на своём поле. Как вы к этому относитесь?

— Всех тонкостей ситуации не знаю. Поэтому трудно давать однозначную оценку произошедшему. Мне неизвестно до конца, в каком состоянии находится поле в Перми, но ясно, что на «Локомотиве» оно в порядке. Если в «Амкаре» согласны сыграть в Москве, почему бы и нет. С другой стороны, это решение вызывает вопросы, ведь футбол нужен в первую очередь для болельщиков. Вряд ли пермские любители футбола что-то выиграли от этого переноса.

— Может быть, стоило перенести игру на нейтральный стадион?

— А смысл? Если есть определённые проблемы с полем в Перми, то какая «Амкару» разница, где играть? Нужно же ещё найти место для проведения матча. Ещё неизвестно, предоставят ли арену в итоге. Так что рассуждать на эту тему нет смысла. Это решать клубу. У «Амкара» не очень хорошее финансовое положение, как я понимаю. Если «Локомотив» берёт все затраты на себя, то это какой-то выход из сложившейся ситуации.

— Есть информация, что «Локомотив» заплатил «Амкару» 20 миллионов рублей за перенос встречи в Черкизово. Может ли такой способ заработка стать нормой у бедных команд?

— Это уже действительно проблема. В регламенте чётко должно быть прописано, где в тех или иных ситуациях проводить матчи. В противном случае, ситуация действительно может повториться. Важно, чтобы этого не произошло вновь. Это в корне неправильно.

Сейчас все начнут за деньги играть на чужих стадионах. Если команда соответствует уровню Премьер-лиги, то и стадион должен соответствовать. Все же клубы лицензирование проходят. Болельщики не должны страдать вне зависимости от того, сколько их.

— «Локомотиву» матчи после перерывов на игры сборных даются непросто. Возникнут ли у лидера сложности в противостоянии с «Амкаром»?

— У железнодорожников состав куда мощнее, чем у пермяков, даже если не будут играть некоторые сборники. Команда к тому же серьёзно мотивирована. Подопечные Юрия Сёмина действуют с полной отдачей. В прошлом году так же бился «Спартак», у красно-белых было стремление к чемпионству. Когда конечная цель не за горами, то просто нужно идти вперёд во что бы то ни стало. Поэтому «Локомотив» сейчас выглядит цельно. Они заряжены на успех. А вот у «Амкара», напротив, имеются явные игровые проблемы.

«Спартак» — одна из сильнейших команд чемпионата по игре»

— «Спартак» примет «Тосно». Клуб из Ленинградской области в первом круге в драматичном матче отобрал у красно-белых очки. Есть ли у подопечных Дмитрия Парфёнова шанс снова огорчить действующего чемпиона?

— Всё зависит от красно-белых. Они часто спотыкаются на ровном месте, теряют очки в матчах с клубами более низкого уровня. Хотя на мой взгляд, «Спартак» — один из сильнейших коллективов чемпионата по игре. Команда показывает великолепный футбол. Так что, если фаворит продемонстрирует свои лучшие качества, то уверенно победит.

— В матчах за сборные травмы получили Джано Ананидзе Роман Зобнин . Если грузин в последнее время чаще оказывался на скамейке запасных красно-белых, то россиянин — один из ключевых исполнителей. Как Каррера будет решать проблему его отсутствия?

— Не думаю, что эта проблема настолько серьёзная. Не забывайте, что Зобнин пропустил почти всю первую часть сезона из-за серьёзной травмы колена. Тем не менее, «Спартак» неплохо справлялся и без него.

А зимой Георгий Джикия получил аналогичное повреждение. А уж насколько он важен для красно-белых объяснять не надо. Но команда всё равно играет. Этим и радует болельщиков: даже если у них выпадают некоторые футболисты, это не влияет на общую картину. Чемпион в любом случае демонстрирует качественный футбол.

— Квинси Промес весной смотрится довольно блёкло. Стоит ли в матче с «Тосно» ожидать преображения от лидера красно-белых?

— От Квинси всегда исходит опасность. Всё-таки его уровень достаточно высок. Да, в сборной у него сейчас не очень получается. Но у голландцев по весне были сильные соперники, и то «оранжевые» с минимальным счётом уступили Англии и разгромили Португалию. А в РФПЛ Промес всё равно чувствует себя достаточно комфортно, пусть и не забивал давно.

«Зенит» играет очень однообразно, с ними научились справляться»

— «Зенит» на выезде сыграет с «Уфой». Насколько для Сергея Семака принципиален матч с бывшим клубом?

— У уфимцев есть реальная возможность по итогам сезона впервые в истории попасть в еврокубки. Это для Семака куда важнее. Зная Сергея, он не будет акцентировать внимание на личных отношениях с «Зенитом». В этом матче возможно всё, что угодно, ведь у питерцев лидеры команды находились в расположении сборных. Это тоже может повлиять на итоговый результат.

— Пока вообще не вижу гибкости Манчини. Даже по сравнению с осенней частью чемпионата прогресса у «Зенита» нет. Все соперники изучили игру команды в полной мере. Теперь сине-бело-голубым сложнее действовать. Вообще порой складывается ощущение, будто футболисты питерцев выходят на поле, заранее недооценив соперника, и не понимают, что против них проводится серьёзная тактическая работа.

— В чём это выражается?

— Те же активные фланги всегда перекрывают. «Зенит» играет очень однообразно и предсказуемо. Поэтому с ним научились справляться. Нет ни голов, ни результата. Сложно сказать, что именно необходимо изменить Манчини в подходе. Для этого нужно находиться в команде, понимать внутреннюю обстановку, иначе сложно дать какой-то совет итальянцу.

— Если «Зенит» не попадёт в Лигу чемпионов, руководству следует отправить Манчини в отставку, или логично дать тренеру больше времени на адаптацию?

— Это не нам решать.

В любом случае, Манчини — хороший тренер. Мы не знаем многих вещей, например, какая сейчас атмосфера внутри команды. Поэтому судить не берусь. Как бы неудачно питерцы не играли на данном отрезке, Роберто всё равно входит в 20 лучших тренеров мира. На мой взгляд, к нему следует относиться с уважением.

— Решение отправить Артёма Дзюбу в аренду — ошибка «Зенита»?

— Без сомнения. Правда, к Дзюбе тоже нужно найти подход. У Манчини не получилось. Для Артёма же командировка в Тулу — хороший вариант, чтобы проявить себя. На данный момент он бы точно помог «Зениту». Его хорошая игра за «Арсенал» была вполне ожидаема. Дзюба не просто футболист на поле, он — душа коллектива. Артём создаёт позитивную атмосферу в команде. Практически все, кто когда-либо играл с Дзюбой, потом прекрасно о нём отзывались.

«ЦСКА привык играть в непростых условиях»

— Центральным в туре станет противостояние «Ростова» и ЦСКА. Удастся ли Валерию Карпину , наконец, одержать первую победу во главе новой команды?

— Будет сложно. Армейцы в последнее время хороши. Причём они давно так интересно не выглядели. В начале сезона игра ЦСКА была очень неубедительна, а сейчас всё прекрасно. Игроки отлично готовы функционально, у команды есть движение. Встреча в Ростове-на-Дону будет очень интересной. Надеюсь, она станет украшением тура.

— С приходом Карпина на пост наставника игра команды улучшилась?

— Выводы делать рано. Пройдёт больше времени, и мы всё поймём. В оставшихся матчах РФПЛ «Ростов» сыграет с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». В этих играх ставка, наверняка, будет сделана на контратаки. Жёлто-синие сильно зависят от ведущих исполнителей, в особенности от тройки исландцев, которая отлучалась в сборную. Важно, в каком состоянии они вернулись. При этом у «Ростова», к сожалению, нет забивных форвардов. Голы даются команде с большим трудом.

— В апреле ЦСКА предстоит сыграть семь матчей за короткий промежуток времени. Для армейцев сейчас важнее чемпионат или Лига Европы?

— Действительно, это очень непростая ситуация. Но у красно-синих всегда была небольшая скамейка. Команда привыкла выступать в непростых кадровых условиях. Понятно, что определённая ротация будет проводится, но скорее она будет зависеть от состояния футболистов, ведь ЦСКА придётся биться за результат в обоих турнирах.

— «Краснодар» примет «Анжи». Какова вероятность, что подопечные Игоря Шалимова второй раз подряд потеряют очки дома?

— Махачкалинцы борются за выживание, поэтому хозяевам не следует рассчитывать на лёгкую прогулку. «Краснодару» вообще сейчас тяжело даётся игра.

— С чем это связано?

— Не знаю. У команды бывают непонятные спады. «Краснодару» давно пора выходить на другой уровень: бороться за медали и попадание в Лигу чемпионов, но пока почему-то не получается. Клуб будто застрял на четвёртом-мятом месте. Другое дело, что пока непонятно, за счёт чего Шалимову и его подопечным можно сделать шаг на новый уровень.

Вариантов несколько: улучшение внутреннего резерва, организация игры в атаке и обороне, улучшение функционального состояния. Возможно, нужно приобретать более качественных футболистов. Но мы не знаем финансовых возможностей клуба. «Краснодару» явно не помешает пара классных исполнителей, которые в теории готовы стать настоящими лидерами и поднять уровень самого коллектива.