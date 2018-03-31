Ещё
РФПЛ собирается запретить перенос домашних матчей на поле соперника
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ собирается запретить перенос домашних матчей на поле соперника 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
«Российская футбольная Премьер-Лига сообщает, что в соответствии с пунктом 10.5 Регламента РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу руководство клуба „Амкар“ в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24-го тура с „Локомотивом“. Местом проведения матча был выбран столичный стадион „РЖД Арена“.
»Амкар» не может проводить матчи на своём домашнем стадионе в связи с тем что совместная комиссия РФС-РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием приостановило действие сертификата стадиона «Звезда».
Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.
Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/18 ФК «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона «Звезда» не будет приведён в соответствие со стандартом РФС», — сообщил «Чемпионату» отдел по связям с общественностью НП «РФПЛ».
Чемпионат.com: последние новости
Дубль Оланаре принёс «Амкару» волевую победу над «Локомотивом» в Москве «Жирона» сыграла вничью с «Леванте» Бадюков: с «Торпедо» на Востоке будет более плотная борьба за восьмёрку
 Ещё 80 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Амкар» обыграл «Локомотив»2
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
В «Зените» пообещали «всех рвать»4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение