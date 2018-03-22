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РФПЛ: в первую очередь «Амкар» должен играть на своём резервном стадионе в Уфе
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РФПЛ: в первую очередь «Амкар» должен играть на своём резервном стадионе в Уфе 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал желание руководства пермского «Амкара» провести два ближайших домашних матча чемпионата России в Хабаровске. «В соответствии с регламентом, клуб за семь дней до игры должен направить письмо с указанием того, где будет проходить матч. У нас пока такого письма от „Амкара“ нет. Сертификация стадиона „Звезда“ в Перми приостановлена, играть пока нельзя. Возможно, они сделают сейчас поле, комиссия его одобрит и разрешит играть. Но пока ничего не решено, они ещё сами ничего не знают. Резервный стадион — „Нефтяник“ в Уфе, но по нему тоже письма пока нет.
Сейчас пишут в прессе, что игра пройдёт в Хабаровске или в Казани. Это право команды. Названные предположительные стадионы относятся к первой категории. Но в первую очередь „Амкар“ должен играть на своём резервном стадионе. На перенос матча из Уфы нужна аргументированная причина. Если там не будет готов стадион, то это другой вопрос. На данный момент в Уфе говорят, что принять матч могут», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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