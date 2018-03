Акне ушной раковины

Угри могут появиться практически везде, но чаще всего встречаются на лице. Если они появляются в ушах, их бывает трудно устранить. Когда человек моет голову, шампунь может оставаться в ушах. Накопление шампуня или грязи может привести к развитию угрей.

Внешнее ухо, где могут появиться угри, захватывает звук, защищает более чувствительное внутреннее ухо. Кожу наружного уха нужно лечить с осторожностью, так как она расположена близко к внутренним структурам уха.

Угри в ушах — как избавиться?

Дерматологи предлагают использовать салициловую кислоту для лечения угрей. Салициловая кислота представляет собой тип бета гидроксикислоты, которая содержит аспирин. Надо быть осторожным, чтобы салициловая кислота не попала в слуховой канал, который соединяет наружное ухо с барабанной перепонкой. Чтобы увидеть эффект, необходимо ее использовать несколько дней или недель.

Процедура по удалению угрей должна выполняться только дерматологом, который использует стерильный инструмент для очистки пор. Попытка удалить угорь дома может привести к тому, что может произойти заражение.

Как можно предотвратить появление угрей в ушах?

Методы профилактики, как правило, одинаковы для кожи лица и уха. Главное отличие заключается в том, что внутреннюю часть уха сложнее увидеть и очистить. Ручное зеркало может помочь очистить все наружное ухо. Самый простой способ — это мыть уши с мочалкой в душе. Человек должен сделать это после того как вымоет голову.

Пилинг — это процесс удаления мертвых клеток кожи, что может предотвратить появление угрей. Пилинг может вызывать раздражение кожи, если его делать слишком часто. Физическое отшелушивание включает в себя растирание кожи грубым материалом.

Обычно не рекомендуется использовать отшелушивающие средства для ушей. Альтернативой является протирание кожи наружного уха сухой мочалкой. Не слишком грубая ткань извлекает мертвые клетки эпителия. Это может предотвратить образование угрей.

Избавиться от угрей в ушах сложно. Тем не менее, уход за кожей может помочь предотвратить их формирование. Использование очищающего средства, содержащего салициловую кислоту, может растворить масла и клетки кожи, которые закупоривают поры.

