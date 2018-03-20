Итоги голосования благоустройства города

18.03.2018 подвели итоги конкурса «комфортная городская среда».

Лидерами по тогам голосования стали три проекта, это: «Фонтаны» (за данный проект отдали голоса 4775 человек), Парк 50-летия Пионерско организации (за него отдали голоса 4566 человека) и Аллеи дружбы (собрали 4244 человека). Так же сообщается. что все будет реализовано уже в текущем году.

Так же определили 15 мест. которые будут благоустраивать в течении пяти ближайших лет.

Всего в голосовании участвовали 62 территории. Всего 62 проекты приняли участие в конкурсе. Так же сообщается, что ни один проект не останется без внимание и будет реализован, как только выдастся возможность. Будут проводиться новые конкурсы. Для трёх лидеров в ближайшее время будет составлена смета и начнутся подготовительные работы.