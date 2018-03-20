Ещё
Эрик Лессер: «Мы больше не должны продолжать дискуссию об этапе в Тюмени»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрик Лессер: «Мы больше не должны продолжать дискуссию об этапе в Тюмени» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Немецкий биатлонист Эрик Лессер отметил, что разговоры о проведении этапа Кубка мира в Тюмени стоит прекратить. По его словам, IBU необходимо было принимать решение об отмене этапа намного раньше.
— Я хочу быть в топ-10 в общем зачете Кубка мира, поэтому поеду в Россию, — приводит Sport1.de слова Лессера. — Не буду лишать себя этой возможности. Мы больше не должны продолжать дискуссию, хоть что она решилась и не в нашу пользу. Проблема Тюмени висела в воздухе больше года, решение нужно было принимать раньше.
Напомним, ранее о бойкоте соревнований заявили команды США, Канады, Чехии и Украины.
Спорт-Экспресс: последние новости
Фото ночи. Массимо Каррера в необычном образе Шарапова ответила российскому болельщику, который критиковал ее за отказ от выступления в Майами Александр Кержаков: "Севилья" - команда, которая ближе всего моему сердцу в Европе"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018340
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение