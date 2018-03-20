Эрик Лессер: «Мы больше не должны продолжать дискуссию об этапе в Тюмени»

Немецкий биатлонист Эрик Лессер отметил, что разговоры о проведении этапа Кубка мира в Тюмени стоит прекратить. По его словам, IBU необходимо было принимать решение об отмене этапа намного раньше.

— Я хочу быть в топ-10 в общем зачете Кубка мира, поэтому поеду в Россию, — приводит Sport1.de слова Лессера. — Не буду лишать себя этой возможности. Мы больше не должны продолжать дискуссию, хоть что она решилась и не в нашу пользу. Проблема Тюмени висела в воздухе больше года, решение нужно было принимать раньше.

Напомним, ранее о бойкоте соревнований заявили команды США, Канады, Чехии и Украины.