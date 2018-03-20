Роман Зобнин: Бразилия и Франция примерно одного уровня

«Лужники» на матче Россия — Бразилия будут заполнены не полностью из-за погодных условий и отсутствия Неймара

Россияне 23 марта в «Лужниках» сыграют с Бразилией, 27 марта — с Францией в Санкт-Петербурге.