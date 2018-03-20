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Роман Зобнин: Бразилия и Франция примерно одного уровня
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Роман Зобнин: Бразилия и Франция примерно одного уровня 

Советский спорт 6 часов назад
«Лужники» на матче Россия — Бразилия будут заполнены не полностью из-за погодных условий и отсутствия Неймара
Россияне 23 марта в «Лужниках» сыграют с Бразилией, 27 марта — с Францией в Санкт-Петербурге.
«Эти команды примерно одного уровня. Звёзды есть и там, и там, поэтому затрудняюсь ответить конкретно. Когда они между собой сыграют, тогда и узнаем, кто сильнее», — цитирует Зобнина пресс-служба РФС.
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