Константин Рауш: У бразильцев и помимо Неймара есть футболисты величайшего уровня

«В первую очередь хочу сказать, что очень жалко было недосчитаться нескольких травмированных. Желаю им скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А что касается того, как это скажется на команде, то тренер найдёт выход из сложившейся ситуации. Всё будет нормально», — цитирует Рауша пресс-служба РФС

«Готовиться мы начали только сейчас, уже после того как он выбыл из строя, поэтому наша подготовка никаких корректировок не претерпела. Кроме того, у бразильцев и помимо Неймара есть футболисты высочайшего уровня», — добавил защитник.

Россияне проведут контрольный матч против Бразилии 23 марта в «Лужниках».