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Трамп заявил о выходе гонки вооружений из-под контроля
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Трамп заявил о выходе гонки вооружений из-под контроля 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Гонка вооружений в мире выходит из-под контроля, заявил президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп также акцентировал внимание на том, что Путин после победы на выборах подчеркнул, что не хочет ввязываться в новую гонку вооружений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах, они обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международные проблемы.
Кроме того, американский президент предложил российскому коллеге встретиться «в не самом далеком будущем», чтобы обсудить «гонку вооружений, Украину, Сирию».
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