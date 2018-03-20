Трамп заявил о выходе гонки вооружений из-под контроля

Трамп также акцентировал внимание на том, что Путин после победы на выборах подчеркнул, что не хочет ввязываться в новую гонку вооружений, передает ТАСС

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах, они обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международные проблемы.

Кроме того, американский президент предложил российскому коллеге встретиться «в не самом далеком будущем», чтобы обсудить «гонку вооружений, Украину, Сирию».