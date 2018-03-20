Неймар — лучший шоумен мира. Что потеряет Бразилия в игре с Россией

Это потеря для латиноамериканцев, но не повод для нашего оптимизма.

«МЫ ИЗОЛИРУЕМ НЕЙМАРА, ЧТОБЫ ВСКРЫВАТЬ ПРАВЫЙ КРАЙ»

Бразилия отобралась на ЧМ-2018, выиграв отборочный турнир в Южной Америке. В ходе кампании Неймар стал лучшим игроком по системе «гол плюс пас» — 14 результативных действий (6+8). На пять очков бразилец опередил инопланетянина Лионеля Месси — 9 (7+2). Нужны ли другие аргументы в пользу того, что Неймар является лидером атак Бразилии? Пожалуй, нет.

Особенность Неймара в том, что он не только умеет забивать и отдавать, но и делает шоу! К сожалению, нет статистики по отборочной компании. Зато есть клубная. В нынешнем сезоне футболист «ПСЖ» — лучший игрок Лиги чемпионов по обводкам -7,3, лидирует он по этому параметру и в Лиге 1 — 7,1. И в еврокубке, и в чемпионате Франции его чаще, чем кого бы то ни останавливают с нарушением правил, — 4 и 5,2. Сдержать такого футболера невозможно, можно лишь минимизировать его опасность.

Когда «ПСЖ» проводил первый матч с «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, Зидан разработал план нейтрализации Неймара: первый встречающий латиноамериканца игрок должен был перекрывать пустую зону, загоняя бразильца в насыщенный партнерами участок. Часто так делал правый защитник Начо: теснил оппонента в центр, где уже были Модрич и Каземиро, на помощь которым выдвигался защитник. Но даже при таких раскладах Неймар совершил 13 успешных обводок, трижды вывел на удар партнеров и дважды пробил сам. Ах да, четыре раза его сбили.

Скриншот: «Матч ТВ».

Главный тренер сборной Бразилии Тите использует индивидуальную силу Неймара на пользу своей команды. И не скрывает этого: «Коллектив дает человеку возможность. Мы позволяем Неймару получать мяч в изоляции на левом фланге. Это отличная возможность вскрыть другой край поля, ведь соперники будут встречать нашего лидера. Мы наделяем Неймара возможностью творить, но только затем, чтобы он служил коллективу».

Базовая схема Бразилии — 4-1-4-1. В отборочном цикле ЧМ-2018 справа в полузащите выступал Коутиньо или Виллиан, правого центрального полузащитника играл Паулиньо. Паулиньо — отличный сыщик: силен поиском свободных зон в штрафной площади соперника, поэтому нужен именно правее, где разряжаются квадратные метры. Когда Коутиньо/Виллиан, Неймар и Паулиньо поднимались высоко, схему Бразилии превращалась в 4-2-4.

С учетом роли в команде Неймара его отсутствие для Бразилии — потеря. Тите признается, что у его команды есть проблемы с вскрытием организованных команд. В частности, в 2017-м году Бразилия не смогла забить Боливии (0:0) в отборе и Англии (0:0) в товарищеском матче. Россию Бразилия может обыграть и без лидера, но Тите он очень важен в преддверии ЧМ-2018.

«ГВАРДИОЛА ИЛИ МОУРИНЬО? Я БЕРУ ПРИМЕР С АНЧЕЛОТТИ !»

Впрочем, Бразилия Тите свое лицо не потеряет, кто бы из ее строя не выпал. Коллективы этого тренера сильны командной игрой. И уверенный ход Бразилии в отборочной дистанции это подтверждает: команда стала лучшей в Южной Америке как по забитым мячам — 41 (2,1 в среднем за игру), так и по пропущенным — 11 (0,6).

В 2015 году Тите сделал «Коринтианс» чемпионом Бразилии. Коринтиане тоже превзошли всех по забитым и пропущенным мячам (71-31), а забивали за команду сразу 20 футболистов! Вот к кому Роберто Манчини есть повод съездить на стажировку! Как и в Бразилии, в «Коринтиансе» Тите использовал схему 4-1-4-1.

Чтобы понять, как строит игру Тите, стоит узнать, кого из тренеров он выделяет. В его словах — ответ на вопрос: «Мне нравится следить за работой Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Но больше я восхищаюсь итальянцем. Концепция футбола Моуринью — контратаки, в ней нет владения мячом. Футбол Гвардиолы — владение мячом, в нем нет место вертикальным атакам. А Анчелотти сочетает в себе эти стили: он может играть как от обороны, так и атаковать. А еще он самый трезвый по расчету и мысли, самый простой».

Есть черты, которые роднят Тите и Анчелотти. Во-первых, умение запустить игру так, чтобы раскрывались сильные стороны футболистов. Про Неймара уже сказано. А ведь есть еще пример Каземиро — в Бразилии он играет самого глубокого полузащитника, преуспевая на подстраховке партнеров, что является его сильной стороной. Во-вторых, готовность раскрывать футболистов. Сейчас важным игроком Бразилии является Ренато Аугусто . Он играет слева в центре поля. В «Коринтиансе» Тите сделал из Аугусто игрока типа Пирло — разводящего атаки из глубины.

Нынешняя схема Бразилии похожа на тактические модули Франции и Германии на ЧМ-2014 — у всех команд есть три центральных полузащитника, один из которых располагается ниже. Названные коллективы в свое время восхитили Тите: «Меня очаровали эти команды. У Германии великолепное трио: Шванйштайгер чуть ниже, Хедира правее и Кроос слева — три мыслителя и в тоже время организаторы обороны. То же самое касается Франции: Погба, Кабай и Матюиди дают быстрый переход из обороны в атаку».

Один из основных плюсов схемы 4-1-4-1 — легкая организация треугольников на поле. Вот как объяснил ситуацию Клебер Ксавье в 2005 году, помогавший Тите в «Коринтиансе»: «Мы хотим владеть мячом. Схема 4-1-4-1 для этого отлично подходит, так как здесь легко организовать треугольники, которые являются основой комбинационного футбола». Пример треугольника в сборной Бразилии: на левом краю при оптимальном составе его образуют Марсело, Неймар и Ренато Аугусто.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИЛЛИАНА

Даже без Неймара у Бразилии есть, кому вскрывать оборонительное построение на флангах. В первую очередь на ум приходят игрок «Барсы» Коутиньо и Виллиан, игравший в России за «Анжи», а теперь выступающий в «Челси». Оба должны появиться на поле в матче с Россией.

По типажу Виллиан напоминает Неймара — он тоже быстрый и техничный. Не в такой степени, конечно. И в не в такой степени результативный. Но по части индивидуальных придумок претензий к нему нет. Когда «Челси» играл с «Барсоей» (0:3) на «Ноу Камп», Виллиан затмил всех по части обводок: семь успешных.

Быстроту фланговиков Бразилия использует по-разному. Один из способов — форвард выступает в роли ложной девятки, открывая пространство в передней линии. И Фирмино из «Ливерпуля», и Жесус из «Манчестер Сити» умеют так играть. А Виллиан и Коутиньо умею конвертировать моменты в голы — в отборочной кампании оба забили по четыре гола.

Защитникам России предстоит пройти большую проверку даже без Неймара на поле.