РУСАДА продемонстрировало iNADO чат-бот для борьбы с допингом

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представило во вторник на мероприятии, проводившемся Институтом национальных антидопинговых агентств (iNADO), свою новую разработку, с помощью которой спортсмены в течение 30 секунд смогут определить, содержатся ли в том или ином лекарственном препарате запрещенные вещества. Как рассказала ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, этим удобным информационным инструментом является чат-бот, которого его авторы назвали Витой.

Представление чат-бота Российского антидопингового агентства состоялось в швейцарской Лозанне на площадке iNADO в секции «Лучшие инновации — 2017». Как рассказала Пахноцкая, чат-бот — это программа, разрабатываемая на основе технологий машинного обучения и нейросетей. Он создается и обучается под определенный круг целей человеком и для человека.

"Чат-бот РУСАДА зовут Вита, он живет в мессенджере Telegram, — сказала собеседница ТАСС. — Вита умеет определять допустимость лекарственного препарата в течение 30 секунд, оповещать о свежих и актуальных новостях в сфере антидопинга, позволяет напрямую задать вопрос специалисту РУСАДА, а также обеспечивает быстрый доступ к главным правовым документам, в рамках которых ведется вся антидопинговая деятельность".

По словам Пахноцкой, чат-бот РУСАДА могут использовать спортсмены, их родители, тренеры, врачи, а также все желающие уточнить какую-либо информацию по антидопингу. «Вита говорит на нескольких языках (русском и английском), быстро учится и скоро сможет давать ответы на многие вопросы спортсменов, тренеров, врачей и родителей по правилам допинг-контроля, системе АДАМС и другим аспектам антидопинговой деятельности», — сказала собеседница ТАСС.

Одна из руководителей Российского антидопингового агентства добавила, что чат-бот Вита в Telegram — не единственный инструмент РУСАДА для профилактики допинга в спорте, доступный для использования. «Популярностью среди спортсменов и персонала спортсмена пользуются такие интернет-платформы, как сервер по проверке лекарственных препаратов list.rusada.ru, мобильное приложение по проверке лекарственных препаратов Антидопинг Pro, а также онлайн— курс по основам антидопинга», — заключила Пахноцкая.