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VW ID R Pikes Peak Racecar: электричество идёт к горе
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VW ID R Pikes Peak Racecar: электричество идёт к горе 

Автомобили 5 часов назад
Фото: Автомобили
Рекорд китайского Nio EP9 на Северной петле Нюрбургринга многим не даёт покоя. Где это видано, чтобы электрический китайский автомобиль (пусть и сделанный не китайцами, а всего лишь по китайскому заказу) побил всех возможных конкурентов — и гибридных, и обычных, да ещё — от самых знаменитых производителей мира? Немцы должны ответить! Так, надо полагать, решили в Volkswagen, и в рамках грядущего запуска своей линейки I. D. снабдили «электрическим» шильдиком спортивный прототип с примечательным антикрылом.
Собственно, VW ID R Pikes Peak Racecar и его будущий рекордный заезд — нет сомнений, что гений инженерной автомобильной мысли предложил нечто особенное, должен стать лучшей рекламой возможностей электромобиля. Понятно, почему для демонстрации невиданных возможностей немцы выбрали именно горку в Колорадо, а не какую-нибудь кольцевую трассу в низине другой страны, ведь именно в Америке VW был пойман на обмане с ПО и теперь по полной программе выплачивает контрибуции. Примечательно, к слову, что США — это далеко не основной рынок для VW.
Живьём машину пока никто из простых смертных не видел, впрочем, она производит впечатление и в виде эскиза. Известно лишь пока, что VW ID R Pikes Peak Racecar будет полноприводным — остальное спрятано под завесой секретности.
Напомним, что гонка в Скалистых горах на проходит с 1916 года, трасса начинается с высоты 2800 метров над уровнем моря, а финишный флаг гонщики видят уже на высоте 4300 метров. Протяженность трассы — 19,99 км. За руль VW ID R Pikes Peak Racecar сядет пилот Роман Дюма. Он просто обязан побить рекорд в классе электромобилей, который в 2016 году установил новозеландец Рис Миллен — в 2016 году стрелка секундомера застыла на отметке. 5 минут и 57,118 секунды.
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