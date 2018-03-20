Северная область Италии Венето может претендовать на проведение Олимпиады-2026

Северная область Италии Венето может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Лука Дзайя.

«Венето намерена рассмотреть вероятность подачи заявки на проведение Олимпиады. Региональный совет проголосует по данному вопросу до конца следующей недели», — приводит слова Дзайи The Local Italy.

Область Венето уже принимала Олимпиаду в 1956 году, когда столицей Игр был курорт Кортина д'Ампеццо. Срок подачи заявок на проведение Олимпиады-2026 истекает 31 марта, а город-хозяин соревнований будет определён на сессии Международного олимпийского комитета в Милане в июле 2019 года.