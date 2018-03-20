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«Реал» следит за полузащитником «Интера»
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«Реал» следит за полузащитником «Интера» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" следит за полузащитником миланского «Интера» Жоффреем Кондогбия, который текущий сезон на правах аренды проводит в «Валенсии», информирует fichajes.com.
По сведениям источника, в королевском клубе всерьез рассматривают вопрос о приобретении 25-летнего хавбека уже ближайшим летом. Во французе «сливочные» видят игрока, который может стать достойной подменой для своего игрока середины поля Каземиро.
В нынешнем сезоне Кондогбия забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Валенсию».
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