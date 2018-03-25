Ещё
Францоуз будет защищать ворота «Трактора» в пятом матче с «Салаватом»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мяч убил футболиста
Мяч убил футболиста

Францоуз будет защищать ворота «Трактора» в пятом матче с «Салаватом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Трактор» назвал состав на шестой матч полуфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 14:30 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу команды Эркки Вестерлунда.
Ворота челябинской команды будет защищать Павел Францоуз, а Василию Демченко отведена роль бэкапа, Данил Губарев заменил в третьем звене Максима Якуценю.
«Трактор» Францоуз (Демченко); Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге; А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский; Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв; Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
Чемпионат.com: последние новости
Зобнин вернётся в расположение «Спартака» в связи с повреждением мениска Бабиков: мы должны работать одной командой, раздробленность не идёт на пользу Все футболисты сборной России начали тренировку в общей группе
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Мяч убил футболиста
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Плющенко обратился к Загитовой150
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение