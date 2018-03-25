Францоуз будет защищать ворота «Трактора» в пятом матче с «Салаватом» 

«Трактор» назвал состав на шестой матч полуфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 14:30 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу команды Эркки Вестерлунда.
Ворота челябинской команды будет защищать Павел Францоуз, а Василию Демченко отведена роль бэкапа, Данил Губарев заменил в третьем звене Максима Якуценю.
«Трактор» Францоуз (Демченко); Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге; А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский; Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв; Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.