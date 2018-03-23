«Салават Юлаев» выиграл у «Трактора» и повёл в серии 3-2

Команда Вестерлунда задавила «Трактор». Теперь Челябинску отступать некуда.

«Трактор» достаточно уверенно обыграл «Салават» в четвёртой встрече. А, как известно, победный состав не меняют. Видимо, из этого и исходил главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин , который не сделал ни одной замены. А вот Эркка Вестерлунд изменения произвёл. Вместо Константина Фёдорова на лёд сегодня вышел Энвер Лисин . Предполагалось, что «Салават» на правах хозяина пойдёт вперёд с первых минут. Так и получилось.

В самом начале матча стопроцентный момент был у Лисина. Энвер получил пас из своей зоны от Юнькова, и вышёл один на один с Демченко. Форвард переложил шайбу на неудобную руку и, как мы впоследствии убедились, сделал это зря, потому что голевого броска у него не получилось. Вратарь отразил угрозу.

Демченко — герой первого периода

В середине первого периода отличный момент имел Кемппайнен. Продравшись между защитниками «Трактора», словно горнолыжник-слаломист, он бросил, но прямо в Демченко. Челябинцы не замедлили ответить. Якуценя подхватил шайбу в десяти метрах от ворот, и сразу бросил с кистей, но Скривенс был на месте. В целом, первый период прошёл под диктовку хозяев. Ближе к концу первой двадцатиминутки «Салавату» пришлось поиграть в меньшинстве — Игорь Макаров попал Петрову клюшкой в лицу. Но гости ничего путного извлечь из этой ситуации не смогли. На последних минутах хозяева основательно поддавили соперника. Венцом атакующих порывов «Салавата» стал момент, когда Хартикайнен от правого борта отдал на накатывавшегося на ворота в полном одиночестве Кемппайнена. И опять на месте был Демченко. Но возник вопрос к обороне «Трактора»: как защитники могли оставить одного из ведущих нападающих соперника настолько свободным, что рядом с ним в нескольких метрах не было вообще никого?

«Салават» должен был уходить на первый перерыв, ведя в счёте. Хозяева смотрелись значительно активнее и агрессивнее, чем в четвёртой игре. Не хватило лишь одного — реализации моментов. А болельщикам «Трактора» впору было петь осанны Демченко — он сделал очень многое для того, чтобы его команда ушла в раздевалку «сухой».

«Трактор» сломался. Кто его починит?

Та же игра продолжилась и во втором периоде. С первых секунд «Трактор» оказался прижат к собственным воротам. Почти шесть минут «Салават» не выпускал чёрно-белых из своей зоны. Когда челябинцы всё-таки пытались выйти хотя бы в центр площадки, подопечные Вестерлунда отнимали шайбу и возвращали игру в их зону. Гол, а то и два в ворота Демченко назревали всё сильнее и сильнее.

И «Трактор» едва не пропустил. Сначала Кравцов схлопотал двухминутное удаление. Под конец розыгрыша численного преимущество Бурдасов зарядил метров с пятнадцати, но попал в перекладину. Челябинцев было не узнать. Команда, которая переигрывала «Салават» в последних двух матчах, не могла банально выйти из своей зоны.

Ближе к перерыву «Трактор» немного ожил и начал проводить атаки. Так, например, хорошим броском с угла зоны отметился Вишневский, но Скривенс раскусил эту угрозу. Сильно с острого угла, спустя пару минут, выстрелил Кручинин, но шайба прилетела во вратаря. А вот уфимцы изрядно подсели. Всё-таки, сказался тот темп, в котором они без заброшенных шайб отыграли до этого полтора периода. А закончился игровой отрезок супермоментом для хозяев. Кручинин потерял шайбу в своей зоне, шайба отскочила к находившемуся в центре Ткачёву, но тот не смог переиграть Демченко.

И всё-таки «Салават» забил

Третий период начался с удаления у «Салавата». Умарк отправился отдохнуть на две минуты за удар клюшкой соперника по лицу. Впрочем, «Трактор» настолько плохо использовал подвернувшуюся возможность, что уфимцы, даже будучи в меньшинстве, атаковали больше, чем челябинцы. Наивно было предполагать, что в третьем периоде гости неожиданно придавят хозяев к воротам. На площадке происходило примерно то же самое, что и в прошлые 40 минут. «Салават» владел огромным перевесом, но никак не мог преобразовать своё преимущество в заброшенную шайбу. Впрочем, свой момент был и у «Трактора». Рыбаков с Виделлем убежали вдвоём на одного защитника. Александр отдал на шведа, но тот не дотянулся до шайбы.

И всё-таки Уфа добилась своего. Получив очередное численное преимущество, она наконец-то забила. Открыл счёт в игре Антон Бурдасов . Воспитанник челябинского хоккея нанёс точный и убийственный бросок с пол-зоны, и Демченко оказался перед ним бессилен.

У «Трактора» был прекрасный шанс для того, чтобы отыграться. За четыре минуты до конца периода Логинова толкнул клюшкой Щехуру, и команда Гатиятулина получила численное преимущество. Но она не смогла его использовать. Не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока. После выхода пятого хоккеиста у «Салавата» «Трактор» пошёл на последний штурм ворот Скривенса. Но и он оказался безрезультатным, хотя в зоне хозяев было очень жарко.

«Салават Юлаев» одержал минимальную, но заслуженную победу. Счёт 1:0 в полной мере не отражал того преимущества, которое было у подопечных Эркки Вестерлунда. Они смогли вынести необходимые уроки из проигранного ими четвёртого матча. Серия переезжает в Челябинск, где у «Трактора» права на ошибку уже не будет.

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