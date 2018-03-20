Три шайбы за четыре минуты: «Салават» вышел вперёд в серии с «Трактором»

Третий матч серии между челябинским «Трактором» и уфимским «Салаватом», прошедший 20 марта в Челябинске, завершился в пользу гостей.

На это игру «юлаевцы» не смогли заявить травмированного центрфорварда Зубова, на его место был переведён Коротков, а свободную вакансию в четвёртом составе занял Юньков. Именно он в итоге и оказался героем матча.

Но в первой половине встречи инициативой владели хозяева. В стартовом периоде челябинцы не смогли открыть счёт, но соотношение бросков в створ ворот: 15-4 в их пользу, говорит само за себя.

Во второй двадцатиминутке «Трактор» фактически успешно разыграл большинство — оштрафованный «юлаевец» Саюстов формально уже две секунды находился на льду, но помочь своим товарищам по команде не успел. Второй раз хозяева добились успеха после затяжной атаки и мощного броска со средней дистанции Шарова.

Заключительный период активнее начали гости. После паса Майорова на «пятачок» шайба от конька Юнькова отскочила в сетку — после видеопросмотра судьи определили, что умышленного движения ногой в этом эпизоде не было. Затем «юлаевы» смогли использовать численное большинство, Умарк из круга вбрасывания попал точно в ближнюю «девятку». А вскоре вновь отличился Юньков, опередив соперников перед воротами после паса Ларсена. Характерно, что все свои шайбы в матче уфимцы забросили в интервале чуть меньше четырех минут.

После третьего гола челябинцы брали тайм-аут, вынуждали «юлаевцев» дважды нарушить правила, меняли вратаря на полевого хоккеиста, но так и не смогли сравнять результат.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева», следующий матч команды проведут в Челябинске 21 марта.

«Трактор» Челябинск — «Салават Юлаев» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3).

Шайбы забросили: 1:0 — Кручинин (Вишневский, Кравцов, 23.33), 2:0 — Шаров (Кручинин, Кравцов, 31.54), 2:1 — Юньков (Майоров, 42.47), 2:2 — Умарк (Кемппайнен, 45.33, бол.), 2:3 — Юньков (Ларсен, 46.36).