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Анвар Гатиятулин: «Разберем ошибки в матче с „Салаватом“ и постараемся их больше не допускать»
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Анвар Гатиятулин: «Разберем ошибки в матче с „Салаватом“ и постараемся их больше не допускать» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина отметил, что в команде разберут допущенные ошибки и постараются их больше не допускать. Он также добавил, что нападающий Игорь Полыгалов травмирован.
Счет после второго периода был 2:0 в пользу челябинской команды, после чего игроки пропустили три шайбы. Счет в серии стал 1-2.
— Неплохо начали, потом маленько стали допускать ненужные ошибки в обороне. Тем не менее, все ребята стараются. Все отдаются игре, — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Гатиятулина. — Разберем ошибки, будем готовиться к завтрашней игре.
— В трех матчах с «Салаватом Юлаевым» «Трактор» третий период один раз сыграл вничью и два раза проиграл. На ваш взгляд, проблема в психологии или не хватает физики?
— Накал. Где-то, наверное не хватает уверенности. Допускаем ошибки. Немного не так договариваемся в обороне играть. Где-то перестраховываемся. Начинаем пятиться. Разберем ошибки и постараемся завтра их не допускать.
— Полыгалов травмирован?
— Да, Игорь травмирован. Доктора все делают возможное, чтобы как можно быстрее он восстановился.
Следующая встреча между командами пройдет завтра и начнется в 17.00 по московскому времени.
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