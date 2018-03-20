CD Projekt RED купила студию Strange New Thing и открыла новое подразделение

CD Projekt RED объявила, что заключила предварительное соглашение о приобретении студии Strange New Thing, основанной в конце 2016 года авторами Dying Light, Dead Island, Hitman (2016) и серии «Ведьмак». На её базе компания открывает во Вроцлаве новое подразделение, которое также будет работать над грядущей Cyberpunk 2077.

Мы очень взволнованы тем, что переедем в новый офис. Мы знаем Вроцлав изнутри, и это отличное место для разработки игр. Я уверен, что у нас сильная команда, которой хватает не только опыта, но и творческого простора для того, чтобы сделать Cyberpunk 2077 ещё лучше.

Павел Заудный, руководитель CD Projekt RED Wrocław

Глава студии Адам Бадовский отметил, что сотрудники CD Projekt RED ставят игроков, качество проектов, а также творческую свободу выше бизнеса. По его словам, новая команда разделяет такой подход и находит его очень важным для создания «эпических видеоигр».

Сейчас в штате всего восемнадцать человек, среди которых есть дизайнеры уровней, художники, продюсеры, сценаристы и программисты. Но пока не понятно, продолжат ли они разработку своего собственного проекта, о котором до сих пор почти ничего не известно, помимо загадочного описания на сайте Strange New Thing.