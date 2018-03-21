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CD Projekt Red открывает новую студию для разработки Cyberpunk 2077
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CD Projekt Red открывает новую студию для разработки Cyberpunk 2077 

GameGuru 24 минуты назад
Фото: GameGuru
CD Projekt Red объявила об открытии нового польского офиса в городе Вроцлав. Подразделение присоединиться к разработчикам Cyberpunk 2077 для ее скорейшего выхода.
«Вроцлав является одним из крупнейших и наиболее технологически развитых городов в Польше. Это настоящее игровое поле для серьезных творческих талантов. Я думаю, что объем наших текущих и будущих проектов, будет притягивать людей, которые не решались переехать в Варшаву или Краков. В CD PROJEKT Wroclaw уже звездный состав разработчиков, но я все еще не могу дождаться, чтобы увидеть, какие таланты мы откроем на этом пути» — комментирует исполнительный директор CD Projekt Адам Кичиньски
В команде нового офиса будут трудиться 18 ветеранов игровой индустрии. Лидером студии в Ворцлаве станет Павел Заводный, ранее работавший над Call of Juarez и Dying Light.
«Мы знаем Вроцлав наизнанку, и это потрясающее место для игр. Команда сильна, и я уверен, что у нас есть как опыт, так и творческая огневая мощь, чтобы сделать Cyberpunk 2077 лучшей игрой».
Точной даты выхода Cyberpunk 2077 пока нет. Однако разработчики уже заявляют, что проект амбициозней третьего Ведьмака.
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