CD Projekt Red открывает новую студию для разработки Cyberpunk 2077

CD Projekt Red объявила об открытии нового польского офиса в городе Вроцлав. Подразделение присоединиться к разработчикам Cyberpunk 2077 для ее скорейшего выхода.

«Вроцлав является одним из крупнейших и наиболее технологически развитых городов в Польше. Это настоящее игровое поле для серьезных творческих талантов. Я думаю, что объем наших текущих и будущих проектов, будет притягивать людей, которые не решались переехать в Варшаву или Краков. В CD PROJEKT Wroclaw уже звездный состав разработчиков, но я все еще не могу дождаться, чтобы увидеть, какие таланты мы откроем на этом пути» — комментирует исполнительный директор CD Projekt Адам Кичиньски

В команде нового офиса будут трудиться 18 ветеранов игровой индустрии. Лидером студии в Ворцлаве станет Павел Заводный, ранее работавший над Call of Juarez и Dying Light.

«Мы знаем Вроцлав наизнанку, и это потрясающее место для игр. Команда сильна, и я уверен, что у нас есть как опыт, так и творческая огневая мощь, чтобы сделать Cyberpunk 2077 лучшей игрой».

Точной даты выхода Cyberpunk 2077 пока нет. Однако разработчики уже заявляют, что проект амбициозней третьего Ведьмака.