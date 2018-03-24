Что такое Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 — это название у всех на слуху. Но что из себя представляет проект, известно немногим. Оговоримся сразу: вряд ли этот материал откроет что-то новое для фанатов, которые пристально следят за всеми всплывающими в Сети новостями и слухами. Но для всех остальных это отличная возможность приблизительно оценить значимость игры и понять, что она из себя представляет.

У всех, кто питает нежную любовь к хорошим ролевым играм, словосочетание Cyberpunk 2077 должно вызывать благоговейный трепет где-то в районе груди. Еще бы, ведь разработкой проекта занимается CD Project RED! За какие-то ничтожные по меркам индустрии восемь лет эти ребята выбились из любителей-игроделов в настоящих мастеров жанра, на которых ныне волей-неволей равняются куда более опытные и именитые конторы. Если проследить творческий путь этих поляков от первой до третьей части «Ведьмака», увидишь беспрецедентный и невероятный пример профессионального роста. В очень сжатые сроки команда научилась делать качественные и детализированные миры, прорабатывать персонажей, создавать глубокие драматичные сцены и вообще по всякому нагружать игрока чувством ответственности за собственные поступки. Иначе говоря, была пройдена самая лучшая школа — путь собственных проб и ошибок. Квалификационный экзамен — Witcher 3: Wild Hunt — можно считать сданным с отличием.

Нынешняя задача, стоящая перед CD Project RED, несоизмеримо сложнее. «Ведьмак» базировался на целостной фэнтезийной вселенной. В руках у поляков уже был готовый мир во всех своих тонкостях и нюансах, четко прописанные персонажи и даже сюжетные линии. Все, что им оставалось сделать — качественно перенести это дело в формат видеоигры и по мере надобности обработать напильничком. Теперь все далеко не так просто.

Базис, впрочем, тоже имеется — это настолка Cyberpunk 2020, также с готовой вселенной и даже сюжетной линией, но несравнимо более тривиальными. Повсеместное злоупотребление имплантами, жесткое социальное расслоение, глобальные корпорации у руля политики и ожесточенная война с киборгами, и вот это вот все. Однако, Cyberpunk 2077 начнется там, где заканчиваются события настолки. А закончилась она ни много ни мало ядерной катастрофой и ослаблением влияния корпораций на мировую обстановку.

Отсюда можно сделать два напрашивающихся вывода. Первый — нам придется несладко. Анархия, произвол и отсутствие централизованной власти обязательно сделают эту антиутопию еще более суровой и хаотичной, а мир, в который нам доведется занырнуть, будет максимально мрачным и жестоким. Второй вывод интереснее. В этот раз CD Project RED получила абсолютный карт-блаш для размаха творчества и фантазии. Не будет практически никаких стесняющих обстоятельств. Игру не потребуется загонять в строгие рамки железобетонного «канона», как было в случае с «Ведьмаком».

Справится студия с таким вызовом или нет — вопрос открытый. По работе с предыдущей франшизой было видно, как из части в часть подход ремесленников становится все более творческим. Поляки наверняка готовы писать истории и придумывать миры практически с нуля, скажете вы. И я с этим охотно соглашусь, при этом озвучу повод для сомнений.

В 2016 году вокруг CD Project RED произошел довольно громкий скандал. При этом он вполне мог остаться незамеченным теми из вас, кто на регулярной основе не следит за новостями индустрии. Дело в следующем: в студии начались массовые увольнения. Бежали многие: начиная рядовыми работягами и заканчивая крупными начальниками вроде ведущих продюсеров и ведущих дизайнеров.

В тот же период времени всплыла информация о множестве негативных отзывов от сотрудников CD Project на сайте glassdoor: жалобы в основном касались отвратительного менеджмента со стороны высшего эшелона компании, а также безумных переработок перед выходом третьей части «Ведьмака», которые в итоге остались неоплаченными, и в целом низкий уровень зарплат даже по меркам Польши. Вот вам, кстати, повод подумать, какой ценой в современное время дается разработка больших и честных игр без микротранзакций и лутбоксов.

CD Project RED пыталась отмалчиваться, но в итоге все-таки дала развернутый комментарий, который свелся к следующему: мол, да, люди уходят, но это нормально, ведь компания у нас большая, а проблем с менеджментом у нас нет, потому что мы всегда знаем, чего хотим и стремимся к этому, ну и все примерно в таком духе.

Можете в это верить, а можете и не верить — дело ваше. Но как ни крути, иного ответа ожидать было бы слишком наивно. Кто в здравом уме стал бы выкладывать всю правду в официальном комментарии? Дескать, да, у нас правда все плоховато, но мы постараемся с этим справиться? Рынок очень пристально следит за подобными высказываниями, и акции CD Project RED после такого стремительно рухнули бы вниз. Высшему руководству студии такого, ясное дело, не нужно. Примечателен и еще один момент: в заявлении говорилось, что в момент разработки Witcher 3: Wild Hunt в штате компании работало 200 человек, а в разработке Cyberpunk 2077 участвуют более 400!

Не спешите радоваться. Если в озвученных жалобах на glassdoor была хоть капля истины, и CD Project RED в самом деле страдает от каких-то, предположим, даже не самых ужасных проблем с менеджментом, то такой огромный штат скорее повредит проекту, нежели поможет. Чем больше и сложнее система, тем труднее ей управлять — даже если и с управлением все предельно хорошо. История знавала достаточно таких систем: Древний Рим, к примеру. На величайший пример глобализации в истории человечества 400 человек, конечно, не тянут, но для разработки одной игры штат сотрудников и правда огромен.

Что ж, повод сомневаться в Cyberpunk 2077 действительно есть. Но давайте все же вернемся к самой игре. Изучив все опубликованные интервью, вы и сами сможете составить ее примерный облик и те фишки, на которые разработчики делают ставку. Но я уже сделал это за вас. Резюме получилось следующее.

Главнейшей ключевой фичей Cyberpunk 2077 будет сюжет с множеством первостепенных, второстепенных и третьестепенных сценарных линий. Если говорить о всей картине в целом, мы увидим некую историю становления протагониста — от мелкого приблуды до смелого и решительного героя, готового противостоять жестокому и всегда несправедливому миру.

При этом сюжет можно охарактеризовать термином low-level. То бишь, он не будет вращаться вокруг таких замечательных и нигде ранее невиданных вещей, как спасение города, планеты, или целой вселенной. Cyberpunk 2077 делает ставку на локальные и местечковые истории, показывающие быт самых разных людей на улицах Night City — основном месте действия игры. Этот город — эдакая «столица киберпанка», настоящая квинтэссенция и чистейшая выдержка всего, за что обычно и любят жанр. Помимо него, нам также доведется побывать и в других злачных местах вселенной Cyberpunk, так что имеет смысл подтянуть свои знания о ней, чтобы играть было интереснее — как некоторые читали книгу, перед тем как играть в «Ведьмака». Про сюжет ничего более конкретного сказать не получится. Но CDPR говорят, что он весь базируется на нелинейности, ветвистости, неожиданных поворотах и, конечно же, на предоставлении игроку морального выбора.

Про геймплей сказать можно и того меньше. Достоверно известно, что значительное внимание будет отведено визуальной кастомизации персонажа, которая станет не самоцелью, как это происходит обычно, а окажет влияние на отношения с окружающими, что, в конце концов, отразится и на сюжете. В общем, встречать будут по одежке. Эта система отношений будет работать в связке еще и с личностью протагониста. Характер образуется сам по себе — в результате сделанных вами моральных выборов, последствия которых, кстати, вы будете повсеместно наблюдать своими глазами. И это еще не вся интрига! Команда обещает, что покажет абсолютно новую диалоговую систему, аналогов которой в индустрии нет. Остается лишь гадать, в чем же именно она будет заключаться. Все это звучит очень по-наполеоновски, но CD Project RED настроена именно так. Cyberpunk 2077 должна стать для нее таким же огромным скачком вперед, каким несколько лет назад стала Witcher 3 — это я сейчас не от себя говорю, а практически цитирую саму студию.

Это вся конкретика, которую можно сказать об этой игре. Последний вопрос, который остался незатронутым — когда же она выйдет, наконец? Тут без домыслов и фантазий не обойтись, но я попробую!

Для этого придется сопоставить некоторые факты. К примеру, 11 января в Сети промелькнула инсайдерская информация такого рода: дескать, CDPR прислала в Sony ранний билд игры, чтобы проверить его работоспособность. Также, говорят, в демке уже есть какая-то часть игрового мира, а движок позволяет добавлять в игру квесты.

Хоть это и по большей части неподтвержденный слух, информация совпадает с заявлением директора CD Project RED, которое он сделал в конце 2017 года: работа над движком окончена. То есть, самая сложная техническая часть работ позади, и разработчики приступили к непосредственному созданию игры.

А буквально на днях, двадцатого марта, CD Project заявила об открытии нового офиса студии в городе Вроцлаве. Примечателен он своим звездным составом — главой, к примеру, выступил Павел Заводный, работавший ранее над Call of Juarez и Dying Light.

Выводы сделаете сами. В любом случае, ждать осталось недолго. Вскоре у нас есть все шансы посмотреть как минимум ранний геймплейный трейлер: президент CD Project RED на подведении итогов 2017 финансового года все-таки не удержался от соблазна и вбросил свежую порцию достоверной информации. На вопрос одного из участников мероприятия он ответил, что, мол, официальные подробности о Cyberpunk 2077 станут известны незадолго до Е3, а также во время выставки. Осталось только подождать!