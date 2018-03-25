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Красавицы дня: косплей по вселенной «Ведьмак»
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Красавицы дня: косплей по вселенной «Ведьмак» 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Ведьмак 3: Дикая охота» вышла в 2015, а моделям до сих пор не надоедают костюмы персонажей. И все благодаря карточной игре «Гвинт».
Карточная игра «Гвинт: Ведьмак», по которой сейчас регулярно проводят киберспортивные соревнования, появилась случайно. Изначально разработчики добавили ее как элемент развлечения в «Ведьмак 3: Дикая охота». Но игрокам так понравилась задумка, что создателям пришлось создавать совершенно другой продукт, пусть и в той же вселенной. С момента старта бета-тестирования команда «Гвинта» заметно увеличилась. Впрочем, вместе с ростом количества карт и механик стало больше и чемпионатов с большими призовыми. Игра по-прежнему официально не вышла (идет ОБТ), но CD Projekt Red обещает устроить релиз в 2018 году. Так что если вы еще не играли, самое время начинать.
Для материала мы выбрали работы фотографа Виктории Milligan Романовой. Она давно известна тем, что творит настоящую магию.
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