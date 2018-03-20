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Михаил Левашов: «Готов всю карьеру провести в тульском „Арсенале“
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Михаил Левашов: «Готов всю карьеру провести в тульском „Арсенале“ 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов отметил, что на данный момент не хочет пробовать себя в каком-то другом российском клубе. 26-летний голкипер также добавил, что готов всю карьеру провести в Туле.
— На данный момент не хочу пробовать себя не то что за границей, но даже в каком-то другом российском клубе, — цитирует клубная пресс-служба Левашова. — Я из тех, кто ценит постоянство. Мне нравится в «Арсенале». Меня поддерживает моя семья. Надеюсь, все сложится здесь. Готов провести всю карьеру в Туле.
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