«Как-то он срезал себе гипс…» Умер Юрий Шаталов

Еще в январе на Матче звезд КХЛ в Астане, куда лига пригласила группу ветеранов, я обсуждал с Шаталовым триумфальное возвращение Валерия Харламова после первой автомобильной катастрофы в мае 1976 года, едва не поставившей крест на карьере Легенды №17. Вспоминали тот ноябрьский матч ЦСКА с «Крыльями Советов», в котором

Харламов с собранной по осколкам ногой вышел на лед.

— Мы и без подсказок все прекрасно понимали и не трогали Валеру, — рассказывал Шаталов, в том сезоне завершивший карьеру.

С Харламовым Шаталов начинал в ЦСКА, а потом пересекался в сборной.

Несколько лет назад мы с коллегой Виталием Славиным писали буклет к видео матчей Суперсерии-74 со сборной Канады из лиги ВХА.

— Меня бросали под скоростных лидеров соперников, — вспоминал Шаталов. — Сейчас таких как я называют цепными псами. Играл персонально против Харламова, Балдериса, Мальцева. С этими технарями-электричками справиться было очень тяжело. Но мне часто удавалось. Да, приходилось им засаживать мама не горюй, но когда мы выходили из раздевалок, обиды оставались на льду.

Шаталов — выпускник омской школы, главной гордостью которой считался защитник Виктор Блинов , его ровесник. Блинова пригласил в «Спартак» Всеволод Бобров. Когда Виктор завоевал олимпийское золото в Гренболе-68, Юрий делал первые шаги в ЦСКА.

В те времена каждый, на кого положили глаз столичные армейцы, считался игроком незаурядным.

Вскоре в ЦСКА влилась плеяда молодых защитников — Геннадий Цыганков, Владимир Лутченко, Александр Гусев , и Шаталов перешел в «Крылья Советов». А еще через год профсоюзную команду возглавил Борис Кулагин и поставил задачу — стать через три года чемпионом страны.

В 1974-м «Крылышки» завоевали золото с отрывом от главного преследователя ЦСКА в 10 (!) очков. И в апреле 28-летний Шаталов дебютировал на чемпионате мира в Финляндии, куда его пригласили по рекомендации Кулагина. В пером круге наши потерпели сокрушительное поражения от чехов — 2:7. Именно после этого разгрома Юрий получил постоянное место в составе, выходил на лед в паре с Лутченко. Он даже одну шайбу сумел забросить — сделал счет двузначным в матче со сборной Восточной Германии (10:3).

Увы, в первой Суперсерии-75/76 против клубов НХЛ Шаталову сыграть не довелось. Ветерана заменил спартаковец Юрий Ляпкин . Лебединая песня Шаталова — победа в Кубке европейских чемпионов. 19 февраля 1977 года в повторном финальном матче «Крылышки» разгромили чехословацкую «Дуклу» — 7:0, четвертый гол забил Шаталов.

— Я не помню, чтобы Шаталов обращался к врачам, жаловался на здоровье, — сокрушался двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов . — Его мужества хватило бы не на одну команду. Как-то он срезал себе гипс на ноге и через день вышел на лед.

«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким покойного, клубу «Легенды хоккея», за который Шаталов играл до последних дней.