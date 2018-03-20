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Двух мужчин, укравших больше двух миллионов рублей из банкоматов, будут судить
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Двух мужчин, укравших больше двух миллионов рублей из банкоматов, будут судить 

76.ru 5 часов назад
Фото: 76.ru
Двое мужчин предстанут перед судом за кражу из банкоматов больше двух миллионов рублей.
27-летнего мужчину и его 34-летнего приятеля обвиняют по статье «Кража в особо крупном размере».
Мужчины обворовывали банкоматы с помощью специального устройства. Попались они сразу после очередной кражи. В Заволжском районе преступники достали из банкомата 900 тысяч рублей. Мужчин задержали сотрудники уголовного розыска и Росгвардии. Кроме денег у подозреваемых забрали ноутбук и пневматический пистолет.
— Во время расследования установлено, что мужчины причастны к совершению трех краж и еще одной неудачной попытке ограбления из банкомата, — рассказали в пресс-службе полиции. — Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.
К банкоматам они подключались через ноутбук и взламывали защитную систему блока выдачи купюр, после чего банкомат выдавал все хранившиеся деньги.
— Установлено, что таким образом в мае прошлого года в Орле им удалось похитить из банкомата в торговом центре больше 400 тысяч рублей, в июне 2017 года в Ярославле в торговом центре из банкомата они похитили больше 800 тысяч рублей, — рассказали в полиции. — В сентябре, в день задержания, подозреваемые предприняли две попытки взлома. В Заволжском районе Ярославля из банкомата, установленного в аптеке, подозреваемые похитили около 900 тысяч рублей. Ещё одна попытка хищения из банкомата на улице Угличской окончилась неудачей — банкомат не выдал около 600 тысяч рублей из-за того, что купюры замялись.
Уголовное дело полиция передала в суд.
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