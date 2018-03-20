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Анвар Гатиятулин: Где-то, видимо, не хватает уверенности
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Анвар Гатиятулин: Где-то, видимо, не хватает уверенности 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
«Неплохо начали, потом маленько стали допускать ненужные ошибки в обороне. Тем не менее все ребята стараются. Все отдаются игре. Разберем ошибки, будем готовиться к завтрашней игре.
Слабо играем третьи периоды? Накал. Где-то, наверное, не хватает уверенности. Допускаем ошибки. Немного не так договариваемся в обороне играть. Где-то перестраховываемся. Начинаем пятиться. Разберем ошибки и постараемся завтра их не допускать», — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».
Встреча, прошедшая в Челябинске во вторник, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) в пользу гостей. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертый матч пройдет в Челябинске в среду.
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