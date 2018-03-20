Мино Райола: Чтобы Балотелли играл в сборной Италии, нужен тренер с сильным характером

«Мы разочарованы тем, что Балотелли не вызвали. Еще сильнее нас разочаровало публичное объяснение. Если ди Бьяджо говорит, что цифры для нападающего не имеют значения, то национальная сборная закрыта для игроков вроде Марио.

Проблема не в тренере, а в футбольной системе. Наша федерация работает без планов и представления о будущем. В других странах матч национальной сборной — праздник, а у нас — повод для драки. У нас нет плана, мы просто меняем тренеров. Чтобы Балотелли играл в сборной, нужен человек с сильным характером, который будет им управлять. Вентура не был таким, и ди Бьяджо показывает то же самое», — приводит слова Райолы Radio 24.

На счету Балотелли в текущем сезоне 22 гола в 30 матчах «Ниццы».