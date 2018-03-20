В Самаре открылся шашечный клуб имени О. Н. Дашкова

Уроки международного гроссмейстера может получить любой житель региона. В Самаре открыли шашечный клуб имени Олега Дашкова. Сегодня заслуженный спортсмен провел мастер-класс для школьников.

Этот просторный зал в центре города — настоящая кузница золотых спортивных кадров региона. В шашечном клубе что ни воспитанник — то звезда. Абсолютная чемпионка области по шашкам Ульяна Батаева мельком смотрит на доску и больше времени посвящает изучению соперника. В 9 лет она получила второй взрослый разряд. «Начала играть в 7 лет, вдохновила мама. Захотела, потому что мне эта игра показалась очень увлекательной», — рассказала Ульяна Батаева.

Для этих мальчишек и девчонок не существует ничего, кроме комбинаций и нестандартных ходов. «Хороший вид спорта. И мне очень нравится играть в шашки и занимать какие-то места. Приносить маме, она всегда за меня радуется», — поделилась учащаяся школы № 177 Анна Молина.

Им есть на кого равняться. Клуб носит имя Олега Дашкова. На открытии он рассказывает про свою коллекцию титулов. Действующий обладатель Кубка страны, чемпион России, Европы и мира, победитель Всемирных интеллектуальных игр. А также вице-президент российской Федерации шашек и председатель областной Федерации. Он регулярно будет приходить в клуб и давать мастер-классы. «Хотелось всегда, чтобы это был отдельный клуб по шашкам, где детей будем обучать игре в шашки. И вот, спустя 18 лет, открылся наш клуб. Здесь занимаются те, кто имеет какие-то разряды. Какие-то навыки определенные. Они получают начальное обучение в своих школах», — отметил Олег Дашков.

В регионе шашками занимаются около 1,5 тысяч человек. Среди них — около 250 разрядников,12 мастеров спорта. Кандидатов в мастера и перворазрядников — около сотни. «У нас замечательный тренерский состав. Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли состояться этому дому. Очень рада, что здесь, в том числе и мы сможем проводить официальные спортивные мероприятия», — рассказала заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В клубе одновременно могут играть 32 человека. Здесь же будут проводить соревнования. С 1 по 6 мая пройдет Чемпионат ПФО по шашкам среди мужчин и женщин.