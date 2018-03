«Локомотив» показал, как изменился за шесть лет. Фото

«Локомотив» в Твиттере опубликовал две фотографии и показал, как изменилась посещаемость клуба за шесть лет. На первой фотографии 2012 года видно, что трибуны практически не заполнены. На второй — «Локо» играет против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы при полном стадионе.

Железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России, после 22 матчей набрав 49 очков. В Лиге Европы они выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв «Атлетико» со счетом 1:8 по сумме двух матчей.

We’ve changed throughout the years, that’s the fact! ❤️💚 #2012vs2018 pic.twitter.com/M39amcSZCN