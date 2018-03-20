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«Локомотив» показал, как изменился за шесть лет. Фото
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«Локомотив» показал, как изменился за шесть лет. Фото 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
«Локомотив» в Твиттере опубликовал две фотографии и показал, как изменилась посещаемость клуба за шесть лет. На первой фотографии 2012 года видно, что трибуны практически не заполнены. На второй — «Локо» играет против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы при полном стадионе.
Железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России, после 22 матчей набрав 49 очков. В Лиге Европы они выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв «Атлетико» со счетом 1:8 по сумме двух матчей.
We’ve changed throughout the years, that’s the fact! ❤️💚 #2012vs2018 pic.twitter.com/M39amcSZCN
FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 20 марта 2018 г.
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