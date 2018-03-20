Adekvat и derrick_deny поработают на русскоязычном стриме DreamLeague Season 9

Рустам Adekvat Мавлютов и Александр derrick_deny Хитров вошли в эфирную команду RuHub на DreamLeague Season 9. К ним присоединятся Владимир Maelstorm Кузьминов и Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов.

Полный список:

Александр JAM Коротков;

Владимир Maelstorm Кузьминов

Алексей Lex Филиппов

Рустам Adekvat Мавлютов;

Георгий Lum1Sit Андропов;

Дмитрий Inmate Филинов;

Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов;

Александр derrick_deny Хитров;

Ярослав NS Кузнецов.

DreamLeague Season 9 пройдёт с 21 по 25 марта в Стокгольме. Восемь команд, включая Team Empire, поборются за $300 тыс. и 300 очков Dota Pro Circuit. Российский коллектив в первом туре сыграет с Team Secret. Матч начнётся 21 марта в 18:30 мск.