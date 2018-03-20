Ещё
Adekvat и derrick_deny поработают на русскоязычном стриме DreamLeague Season 9
Далее:
Читайте также:
Ещё

Adekvat и derrick_deny поработают на русскоязычном стриме DreamLeague Season 9 

CyberSport.ru 5 часов назад
Рустам Adekvat Мавлютов и Александр derrick_deny Хитров вошли в эфирную команду RuHub на DreamLeague Season 9. К ним присоединятся Владимир Maelstorm Кузьминов и Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов.
Полный список:
Александр JAM Коротков;
Владимир Maelstorm Кузьминов
Алексей Lex Филиппов
Рустам Adekvat Мавлютов;
Георгий Lum1Sit Андропов;
Дмитрий Inmate Филинов;
Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов;
Александр derrick_deny Хитров;
Ярослав NS Кузнецов.
DreamLeague Season 9 пройдёт с 21 по 25 марта в Стокгольме. Восемь команд, включая Team Empire, поборются за $300 тыс. и 300 очков Dota Pro Circuit. Российский коллектив в первом туре сыграет с Team Secret. Матч начнётся 21 марта в 18:30 мск.
CyberSport.ru: последние новости
Карты из CS:GO как отдельный вид искусства. 3D-модели локаций шутера Shox: «Я хотел видеть Ex6TenZ в качестве капитана» Рекордсмен Twitch зарабатывает более $500 тыс. в месяц. Половину из них — за счет Amazon Prime
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018340
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение