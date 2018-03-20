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Ровно три года назад прошёл самый длинный матч в истории «Доты»
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Ровно три года назад прошёл самый длинный матч в истории «Доты» 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
20 марта 2015 года Cloud9 и ScaryFaceZ сыграли карту длительностью в 200 минут. Команды поставили 13 рекордов. Исход решила классическая ошибка от Джеки EternaLEnVy Мао, а комментатор Оуэн ODPixel Дейвис стал героем реддита и позднее поехал на The International 2015. Лучшие моменты:
Матч с комментариями Оуэна ODPixel Дейвиса и Кевина Purge Годека:
Матч с комментариями Романа CaspeRRR Лепёхина и Виктора GodHunt Волкова:
Итоговая таблица:
Интересные факты: Счёт по фрагам: 108:68 в пользу ScaryFaceZ; Убито крипов: 9 225; Заденаено крипов: 78; Наибольшее количество фрагов: 38 (у Sniper); Наибольшее количество смертей: 26 (у Clockwerk); Наибольшее количество ассистов: 68 (у Zeus); После 160 минуты в игре начали происходить сбои анимации — начали меняться текстуры, а некоторые герои стали подсвечиваться разными цветами.
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