Ровно три года назад прошёл самый длинный матч в истории «Доты»

20 марта 2015 года Cloud9 и ScaryFaceZ сыграли карту длительностью в 200 минут. Команды поставили 13 рекордов. Исход решила классическая ошибка от Джеки EternaLEnVy Мао, а комментатор Оуэн ODPixel Дейвис стал героем реддита и позднее поехал на The International 2015. Лучшие моменты:

Матч с комментариями Оуэна ODPixel Дейвиса и Кевина Purge Годека:

Матч с комментариями Романа CaspeRRR Лепёхина и Виктора GodHunt Волкова:

Итоговая таблица:

Интересные факты: Счёт по фрагам: 108:68 в пользу ScaryFaceZ; Убито крипов: 9 225; Заденаено крипов: 78; Наибольшее количество фрагов: 38 (у Sniper); Наибольшее количество смертей: 26 (у Clockwerk); Наибольшее количество ассистов: 68 (у Zeus); После 160 минуты в игре начали происходить сбои анимации — начали меняться текстуры, а некоторые герои стали подсвечиваться разными цветами.