10 самых ярких звёзд

20 марта, в день весеннего равноденствия, традиционно отмечается Всемирный день астрологии. Именно с этого момента начинается отсчёт нового астрологического года. RT сделал подборку интересных фактов о десяти самых ярких звёздах на небосклоне.